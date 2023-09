Los vaivenes de CC con el “estado libre asociado” y su intento de engancharse al debate sobre el modelo territorial

El debate sobre el modelo de Estado se reabre en plenas negociaciones de investidura. “¿Por qué en un Estado sólo puede haber una nación? y ¿por qué el Estado español no puede ser plurinacional, como lo fue en la práctica hasta el siglo XVIII?”, se pregunta en un artículo de opinión en El País el lehendakari vasco Iñigo Urkullu, del PNV. Se trata de un partido que ha declinado apoyar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su investidura y que marca ahora junto a los nacionalistas catalanes la pauta de cara a una negociación con Pedro Sánchez. Coalición Canaria no quiere quedarse fuera de ese debate, pero ya su margen para negociar se ha reducido tras firmar un documento con los populares para brindarles su apoyo en el que solo se recoge que “si se afronta una reforma de la Constitución” se reconocerá la condición de “ultraperiferia” de Canarias “como hecho diferencial”(algo que también se pidió en su momento a Rajoy).

El PSOE acusa a CC de pactar con Vox, contrario a las autonomías, a la vez que plantea "un debate sin recorrido" sobre el modelo de Estado

El secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, aseguraba esta semana en La Provincia que apoya de fondo la propuesta vasca, pero iba más allá: “CC es un partido nacionalista con una clara visión federalista y consideramos que el Estado de la Autonomías está agotado y que tenemos que girar hacia un Estado Federal, o que Canarias pueda ser reconocida como un Estado Libre Asociado, es lo que dice nuestra ponencia política y así se ha manifestado todo el partido”, dijo.

Sus palabras luego fueron reducidas a un “malentendido” por el portavoz de CC en el Parlamento, José Miguel Barragán. “CC no ha hecho ninguna propuesta de estado libre asociado”, ha insistido, aunque es cierto que “en algún congreso se ha hablado de esa posibilidad”, explicó.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, fue preguntado por este asunto en Madrid este martes y aseguró que su partido lo que siempre ha defendido es que la Constitución se tiene que reformar y Canarias tener un “anclaje” específico. Según remarcó, la Carta Magna se tiene que “reformar” no “reinterpretar” y apuntó que esta “no es un chicle”. “No queremos que haya comunidades autónomas de primera y de segunda”, insistió.

“Estamos, yo creo, con una democracia mucho más madura y quizás a lo mejor es el momento de hablar y de articular la vía del artículo 92 de la Constitución, pero siempre dentro del seno de la Constitución y, por supuesto, defendiendo la singularidad canaria que la propia Unión Europea nos reconoce”, dijo Clavijo, para quien lo “importante” es que se cumpla la agenda canaria ya firmada con el PP.

“Ya veremos si es factible o no la investidura”, ha dicho en declaraciones tras su reunión con el ministro Escrivá. El presidente de Canarias insiste en que hay que ser “respetuosos” con los tiempos, y cree que se está “corriendo demasiado”. También censuró “algunas posturas como la de Yolanda Díaz yéndose a Bruselas faltándole a las formas y al procedimiento”.

Cuando Clavijo o Zerolo defendieron el “estado libre asociado”

No es la primera vez que se plantea que Canarias sea un “estado libre asociado” como lo es actualmente Puerto Rico, por ejemplo. El propio Fernando Clavijo dijo en 2009 cuando era alcalde de La Laguna que como nacionalista creía que “Canarias debe ser un Estado Libre Asociado” y “lo creo firmemente”, añadió en una entrevista también en La Provincia.

Un año antes ya había planteado ese debate el exsenador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, que aunque hablaba de las diferencias entre Puerto Rico y Canarias sí abogaba por estudiar el modelo y señalaba que “Canarias ha crecido, se ha consolidado democráticamente, pero también es verdad que ahora, en un espacio internacional diferente, con un gran Estado europeo y con una realidad territorial, cultural y social dispar frente al resto del territorio español, puede que sea la hora de hablar, no sé si de ser un Estado Libre Asociado, pero sí de que el Archipiélago canario tiene identidad propia suficiente para emprender un nuevo diálogo -sin histrionismos, pero sí con la suficiente fuerza- con el Estado español”.

Después, Zerolo dijo que se habían “tergiversado” sus palabras pero que sí que apostaba por un nuevo encaje para Canarias en España apoyándose en la Constitución.

Antes de que Coalición Canaria existiera, el expresidente del Gobierno de Canarias Lorenzo Olarte (CCD) también pronunció esa idea en Madrid, asegurando que a Canarias “le convendría más” ser un Estado Libre Asociado a España. Una idea que recordó Olarte en una entrevista en Diario de Avisos en 2016: “¡Qué buena solución sería la de Puerto Rico! Un Estado Libre Asociado. Admito que lo dije tras haber tomado unas copas con el presidente de Puerto Rico, pero me reafirmo. Yo estaba cabreado. Felipe González no me recibía, nos trataba como una colonia. Y después fuimos amigos. El canario no se ha sacudido el síndrome de la Conquista”, resumió.