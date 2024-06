El vicepresidente de Canarias (PP) dice que defenderá el reparto obligatorio de menores migrantes “cueste lo que cueste”

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (Partido Popular), ha asegurado este lunes que defenderá el reparto obligatorio de menores migrantes que ha causado inquietudes en el seno del PP “cueste lo que cueste”, ha dicho el líder de los populares en las Islas en la Cadena SER.

“Voy a defender, cueste lo que cueste, ante mi partido la modificación legislativa para conseguir que haya derivaciones de migrantes”, ha subrayado Domínguez para posteriormente describir el estado actual de la realidad migratoria en las Islas como “insoportable”, con “números récord”.

El vicepresidente del Ejecutivo regional ha continuado lamentando que no haya espacios para los menores, con la atención “saturada”. El PP rechazó hace poco más de tres meses construir centros para los supervivientes de la ruta migratoria canaria en Lanzarote. Ahora, sin embargo, abre la puerta a instalar carpas en espacios abiertos como solución de emergencia.

“El PP tiene que asumir la responsabilidad, cueste lo que me cueste, me he presentado a la política no para defender lo indefendible, sino para defender a mi gente”, ha reiterado Domínguez ante la resistencia de las comunidades lideradas por su partido, como Madrid, Andalucía, Baleares, Murcia y La Rioja, a acoger menores migrantes procedentes de Canarias.

“Es tal el número que están bajo la tutela de la Comunidad Autónoma que Canarias no puede más. Estamos hablando de menores de edad. En estos últimos días hemos llegado a tocar la puerta de los ayuntamientos para pedir que nos dejen usar los centros educativos que estén vacíos”, ha agregado el presidente. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno autonómico, Candelaria Delgado (Coalición Canaria), señaló este domingo en el periódico La Provincia que “estamos en situación de guerra; esperamos 11.000 menores más y ya planeamos montar carpas”.

El PSOE, por su parte, sostiene que la pelota está en el tejado del PP. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado que es “importantísimo” que el PP se manifieste “cuanto antes” sobre el acuerdo que alcanzaron la semana pasada Canarias y el Estado para modificar la ley de extranjería que contempla el reparto obligatorio de menores migrantes cuando el flujo de llegadas sea intenso.

En un encuentro con medios de comunicación celebrado este lunes, el expresidente canario ha recordado que “el apoyo del PP lo tiene que recabar el Gobierno de Canarias, cuyo vicepresidente es del PP” y ha afirmado que, en caso de tener el visto bueno de los populares más pronto que tarde, la modificación legislativa podría estar antes de agosto tras nueve meses de negociación.

La reforma necesita del apoyo del PP sí o sí. Los populares son mayoría en el Senado, donde tiene que salir aprobada.

Torres, por otro lado, ha puesto en valor que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC) y él han trabajado con “absoluta” lealtad y “todos” los pasos se han dado de acuerdo, y ahora falta decidir si la modificación legislativa se hace por una proposición de ley o por un decreto ley.

El propio Clavijo ha pedido que PP y PSOE no trasladen la “bronca” que mantienen en clave nacional a este asunto, “tan importante”, y ha señalado que “no nos cabe en la cabeza que en esta semana no tengamos el acuerdo”.