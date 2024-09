El vicepresidente de Canarias (PP) pone en duda la independencia del Consejo de Estado tras el duro varapalo por el protocolo de menores

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha criticado este martes el dictamen del Consejo de Estado en el que este afirma que el protocolo canario para acoger a menores migrantes, que se encuentra suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, vulnera los derechos de estos niños, además de excederse en sus competencias autonómicas. Por ello, el Consejo de Estado ha dado su visto bueno para que el Gobierno central inicie la impugnación de dicho protocolo en el Tribunal Constitucional.

El Consejo de Estado es un órgano consultivo, por lo que dictamen es una mera valoración, que puede ser tomada en cuenta o no. Pese a esto, Domínguez ha insinuado en una entrevista en la cadena Ser Las Palmas que este órgano está politizado y controlado por el Gobierno. “Cada vez que se solicita un informe o se remite a la justicia un documento por parte del Gobierno central, sabemos cuál es el final”, afirmó, recordando las palabras de Pedo Sánchez: “De quién depende la Fiscalía”, ironizó Domínguez.

El vicepresidente de Canarias, del PP, ha añadido que tanto el dictamen del Consejo de Estado como la respuesta del Gobierno central ante el protocolo es “una estrategia clara con la migración, con el enfrentamiento entre las comunidades autónomas, la ciudadanía y los partidos políticos”. Además, ha añadido que el “único objetivo” de Sánchez es “salvaguardar sus relaciones con Catalunya, cueste lo que le cueste”. No ha explicado, sin embargo, por qué su partido votó en el Congreso de los Diputados en contra de admitir a trámite la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería (que habría permitido una acogida de los menores migrantes más repartida entre todos los territorios) que había sido ya respaldada por el PP en Canarias, ni tampoco por qué no acompañó a Clavijo cuando se reunió con el Gobierno central y los representantes de los grupos parlamentarios para exponerles la reforma.

El vicepresidente de Canarias ha afirmado que tras la reunión entre el Gobierno canario, el PP y el Gobierno central mantenida en agosto las relaciones sobre la cuestión migratoria se enturbiaron a raíz de la decisión del PSOE de dar a conocer dicho encuentro, una reunión que, según él, se acordó secreta tanto por los socialistas como los populares. “Yo quería que la reunión fuera pública, pero me pidieron que no lo hiciera; luego me sorprendió que fuera el PSOE quien lo desvelara”, dijo Domínguez. Cabe recordar que tras ese encuentro el presidente canario, Fernando Clavijo, aseguró en distintas ocasiones que su Gobierno llevaba “meses” sin tener noticias del Ejecutivo central, motivo por el cual el PSOE le desmintió e hizo público el encuentro de agosto.

Sobre esa cita, Domínguez también ha apuntado que el documento que se iba a llevar a la negociación tenía “el visto bueno Clavijo y yo” y que fue el Gobierno del Estado el que “se negó a negociar con el Partido Popular”.

El ejemplo de Italia

Domínguez también ha defendido las políticas migratorias de Italia, con la ultraderechista Giorgia Meloni a la cabeza: “¿Si esto ha tenido efecto positivo en Italia por qué no aplicarlo aquí?”. Sin embargo, ha evitado valorar las medidas concretas que aplica el país mediterráneo para reducir las llegadas y que han sido criticadas por organizaciones humanitarias por, entre otras cuestiones, reducir los recursos para atender de forma adecuada y digna a los migrantes que llegan cada mes a las costas de este país.