Dabiz Muñoz enciende los fogones de Goxo en Las Palmas de Gran Canaria

Acababa de abrir El Corte Inglés sus puertas y ya los curiosos que andaban por la zona se acercaban a preguntar y observar la puesta a punto que el personal de los grandes almacenes y el equipo de Dabiz Muñoz ajustaban para su apertura a las 13.00 horas de este lunes.

Una de las personas más importantes del entorno profesional de Dabiz Muñoz es Pablo Sobrino, quien no para de trabajar en la sombra para dar forma empresarial al mundo XO que tanto está revolucionando la gastronomía de nuestro país. Y, concretamente, al mundo GoXO, acercando al público en general un mix que fusiona la alta cocina y el divertimento de la comida callejera a golpe de las creaciones de un genio como es el cocinero madrileño, que no olvidemos, ostenta actualmente el título de Mejor Chef del Mundo.

“Ha sido todo un trabajo desplazar nuestra propuesta hasta Canarias. Teníamos claro desde un principio que íbamos a tener la misma propuesta que en cualquier punto de la península. Venir a Canarias no iba a ser bajo ningún concepto un paso atrás en la propuesta de la foodtruck. De hecho, la carta es la misma que hemos tenido en ciudades de la península, ya que si viajamos, lo hacemos con todo, es lo que le debemos a nuestros clientes”, reconoce Pablo Sobrino. Al frente de los fogones, María, que tímidamente confesaba que estaba feliz de huir del frío de la península y con ganas de cocinar para los canarios.

Y ya metiéndonos en la propuesta, no voy a ponerme a describir sensaciones y sabores, les voy a describir lo que ellos mismos cuentan de sus creaciones. La Burger Yakisoba, doble cheese burger de carne madurada de buey con queso Gouda, noodles Yakishoba cremosos de pimientas del mundo, miso y salsa perigourdine de trufas negras. La Pepperoni Pizza Burger cuenta con el mismo tipo de carne que la anterior pero aquí con mozarrella, chorizo de pamplona, pesto de rúcula y salsa margherita spicy de tomates cherry. En forma de falso perrito cuenta con un Brioche de Chili con Carne XO a base de un ragout de carne madurada de buey y chorizo de León, frijoles negros, chile poblano tatemado, Mac&Cheese y totopos fritos. Como complementos de cualquiera de estos platos, las Papas XO con salsa de mayonesa de trufas y jalapeños y salsa de fresas ligeramente picante. Son adictivas, doy fe, que las he comido en más de una ocasión.

En la parte dulce el Gofre XO cubierto de cremoso de yogurt y coco, salsa de caramelo salado y crispy de piña. El Bizcocho fluido de chocolate negro belga 70%, relleno de crema de galletas remojadas en leche de caramelo con toques de caramelo y un chantilly de vainilla-yuzu. Como cierre, la Tarta de Queso de la Pedroche, elaborada con quesos frescos y parmesano, galletas con mantequilla tostada y pimienta de Sichuan, y sí, esta sí me la he comido en Madrid, y a pesar de mi eterna batalla ante el hastío que el encontrar tartas de queso por toda España me ha causado, esta es de esas que hay que probar. No se arrepentirán.

Esta propuesta estará aparcada a las puertas de El Corte Inglés de Las Palmas de Gran Canaria desde el 27 de febrero hasta el 9 de abril. Después aterrizará en Santa Cruz de Tenerife. El horario en Las Palmas de Gran Canaria será de lunes a domingo de 13.00 a 16.00 horas y de 19.30 a 23.00. Contará con una pequeña terraza habilitada para quien tenga la suerte de coger sitio, pero también están preparadas las propuestas para llevárselas a casa o puestos de trabajo y disfrutarlas con su gente. No le he hablado de los cocktails, pero no dejen de pedir y probar los que tengan disponible en cada momento, ya que en el mundo XO no solo se come muy bien, sino que se bebe de fábula.

Nosotros esperaremos unos días antes de poder probarlos porque salimos hacia el Basque Culinary Center esta semana. Les contaremos lo que acontezca en dos jornadas que llevarán a la isla de Gran Canaria a protagonizar la propuesta gastronómica y formativa de una de las mejores instituciones formativas del mundo.

