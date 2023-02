A Coruña, un destino gastronómico mucho más allá de lo que crees conocer

Empezamos con este artículo una serie de reportajes con la firme intención de mostrarles la propuesta, variedad y calidad que la gastronomía de A Coruña posee y que a nosotros, los canarios, Binter pone al alcance de la mano. Los viajes de Binter suelen tener un gran comienzo en forma de comodidad en los aviones, con filas de 2 personas, asientos cómodos y un aperitivo que sirve para acompañar el rato de vuelo. Si a eso le sumamos que por fin no es obligatorio viajar con las mascarillas, el placer se multiplica. Y si como ocurre en la aproximación al aeropuerto de A Coruña, el tiempo acompaña, las imágenes tanto para la retina como para las fotos son todo un aperitivo que muestran a vista de pájaro la riqueza de sus costas abruptas, la profundidad de sus rías, lo frondoso de su tierra, y todo ello con la inmensidad del Océano Atlántico como auténtico eje vertebrador.

Son muchas las cosas para ver, saborear y contar en la capital coruñesa, así que para que les sea más cómoda de seguir les iremos contando casi que por etapas. Comenzamos por la noche de la llegada y la primera toma de contacto con una nueva forma de hacer las cosas en A Coruña como representa la propuesta de Rubén García y el chef Álvaro Victoriano, que ya cuentan con cuatro establecimientos, a cual con su propia historia como son Peculiar, Intenso, Charlatán y su última incorporación, Galera Ultramarinos. Es domingo noche en pleno puente de carnaval y lo primero que me llama la atención es ver el restaurante lleno hasta la bandera y con público de diversas edades, lo que denota que es uno de esos sitios que gustan a una amplia variedad de comensales.

La carta de Charlatán es divertida, con algunas propuestas muy similares a otras de esas cartas fusión que tanto saltan de una ciudad a otra, pero otras con un marcado estilo de personalidad propia, y sobre esas nos centramos para encontrarnos algunos platos con una intensidad notoria como puede ser la alcachofa confitada con foie y reducción de Pedro Ximenez o la Vieira (de Cambados, por supuesto) sobre un caldo de cocido heredado de la receta original de la madre del chef y hierbas aromáticas. Como fuera de carta, un filete de mero cocinado en horno de brasa al que una parmentiere de huevo gallego y un pilpil de sus espinas elevaba a la categoría de majestuoso. Como postre, un FLAN DE HUEVO, así de grande como era el sabor que proporcionaba sus tres horas de cocción con leche de oveja y huevo de corral de la tierra. La sala de Charlatán es la otra sorpresa que me deparó la visita a la casa, donde un joven con raíces cubanas y un pasado viviendo en la isla de Gran Canaria como es Gabriel Campos pone en valor la importancia de tener profesionales formados y que sean capaces de ser una extensión de la cocina en la mesa del comensal atreviéndose a terminar algunos de los platos a vista del cliente. Un diez y mis reconocimientos públicos hacia él en particular y hacia todos los que buscan esa excelencia en el noble arte de atender a todo aquel que se siente en sus mesas. Dos días después me tocará visitar Galera Ultramarinos, pero eso ya se los contaré en su momento.

La mañana siguiente comenzó con una visita a la Torre De Hércules, donde Manu Sánchez nos contó las características de un monumento único en el mundo en un recorrido que nos llevó a lo más alto de la misma. Siempre digo que ''no existe gastronomía sin cultura ni cultura sin gastronomía'', por lo que no existe visita a A Coruña que se precie sin que se acerque uno a este monumento que fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad en el año 2009 por la UNESCO. A sus pies, la Rosa de los Vientos o la Galera desde donde se recolectan algunos de los mejores percebes del mundo, los de esta tierra.

Continúa la visita por la Empanada Viajera, un punto que ya estuve visitando hace unos meses en un viaje que en familia me trajo a esta ciudad. Es en lunes cuando hago esta visita por lo que la producción ocupa la mayor parte de la jornada de Pablo Pizarro, propietario y chef de un lugar donde las empanadas no se rellenan, se cocinan. Y no es por accidente esto de que aquí las empanadas se cocinan ya que algo que parece tan obvio no lo es tanto sin nos fijamos en el maltrato que este plato ha tenido y tiene por cada rincón de nuestro país. Podría detenerme en contarles las variedades de cada una de ellas, pero hay ocasiones en las que una imagen vale más que mil palabras y en esta podrán ver que en la Empanada Viajera la masa sirve para cubrir un relleno cocinado a fuego lento y con personalidad propia. Pronto les contaré en profundidad todo sobre este pequeño rincón escondido en A Coruña, donde hay que ir a probar, buscar y llevarse a casa la que considero mejor propuesta de empanada que yo conozca ahora mismo. ¡Ah, y te las preparan para que puedan viajar contigo a Canarias en el vuelo de Binter!

Se incorpora a la visita una persona muy conocida en nuestra tierra como es el grancanario Moisés Jorge Naranjo, director/gerente de Turismo A Coruña, que ha regresado en una segunda etapa a la que considera su propia cosa y se nota por cómo habla de ella. En una comida mantenida en el único restaurante con Estrella Michelin de A Coruña, Árbore Da Veira, nos explica sus sensaciones tras haber retomado el trabajo con la ciudad coruñesa tras una etapa que le llevó por otros destinos, incluida la difusión de Fuerteventura como mucho más que un destino de sol y playa: ¨Queremos dar a conocer que A Coruña es mucho más que esa idea preconcebida que muchos pueden tener fuera de una ciudad donde venir a comer marisco o carnes y punto. Esta ciudad ha crecido mucho gastronómicamente hablando y eso lo demuestra el gran talento de cocineros y cocineras actuales, con ofertas y propuestas para todos los gustos, pero también para todos los bolsillos¨.

Hay algo que me llama poderosamente la atención y es cuando Moisés me cuenta que ¨en A Coruña casi no hay establecimientos de comida rápida de esas cadenas de hamburguesas o pizzas que pueblan casi cada esquina por todo el mundo. Las pocas que hay están focalizadas en centros comerciales y aquí es el coruñés esa primera persona que pone en valor el bar, tasca o restaurante que le gusta, donde le dan bien de comer, de beber y le atienden como es debido. Creo y permíteme que lo haga de memoria, que si mal no me equivoco solo contamos con dos restaurantes chinos en una ciudad de más de medio millón de habitantes, eso denota implicación y apuesta por la misma como un destino gastronómico de primer nivel, en A Coruña ya lo sabemos y ahora buscamos transmitirlo hacia el mundo“.

Ahora toca poner el foco en la cocina de Luis Veira en Ábora Da Veira, que para no aburrirles mucho les digo que su Estrella Michelin que conserva desde hace casi más de 10 años es de lo más merecida. La perfección de sus ejecuciones, el sabor de sus platos, la apuesta por el producto local jugando incluso con la pastelería tradicional en el pase dulce hacen que necesite expresarlo todo en un artículo propio. Las vistas del restaurante desde lo alto del monte y que abarcan toda la ciudad de A Coruña son otros de sus alicientes que le hace estar lleno los 8 servicios que abre durante la semana.

Pero ahí no queda la cosa porque también han abierto la Taberna 5 Mares, anexada al propio Ábora pero con una propuesta más casual, desenfadada pero por lo que pude ver en la carta, igualmente apetecible. Simplemente son dos propuestas diferentes pero complementarias.

Ahora permítanme que les deje con este regusto en la boca mientras me preparo para acudir a una panadería y obrador local, de esos lugares donde nacen uno de los mejores manjares de esta tierra, su pan. Pero eso ya será otra historia…

