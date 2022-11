El documental del chef José Andrés sobre la gastronomía y los rincones de España ya tiene fecha de estreno

Por tierra, mar y aire, el chef José Andrés ha viajado con su familia por varias localizaciones de España entre las que se encuentran Canarias, Asturias, Madrid, Valencia, Catalunya o Andalucía para enseñarles a sus hijas Carlota, Inés y Lucía la auténtica realidad de la gastronomía, productos, historia y raíces que inundan la geografía española.

En Canarias, la isla elegida ha sido Lanzarote, donde pasaron rodando una semana en la que recorrieron diferentes restaurantes, playas, surcaron los cielos de la isla, fincas, tiendas con alma propia y hasta un terrero de lucha canaria.

Compartiendo con el equipo de rodaje algunas jornadas durante la grabación en Lanzarote, José Andrés tenía algo muy claro que comentaba con asiduidad a sus hijas: “Tenemos un país muy rico en gastronomía, pero todo eso es gracias a la gente que se deja la vida pescando, cultivando o criando animales, no olvidemos que ellos son los verdaderamente importantes”. De ahí su obsesión no solo en que esta serie documental trate sobre platos, cocineros o recetas, sino que va mucho más allá, ya que muestra absolutamente todo, el carabinero de La Santa en la mesa pero también el barco que lo pesca y lo trae a tierra.

Todos conocemos ya a José Andrés y somos conscientes de su ímpetu, fuerza y garra, de ahí que no nos sorprenderá nada de lo que veamos en el documental sobre su figura, pero ojo a las que serán grandes revelaciones del mismo, sus tres hijas. No es nada fácil ser las hijas de alguien tan respetado y querido como es él, que además sacrifica gran parte del tiempo que podría dedicar a su familia para viajar alrededor del mundo y volcarse en ayudas humanitarias que ya todos conocemos. Pero creo que ahí radica el gran valor que José Andrés ha logrado imprimir a su familia, donde otro gran pilar en el que se sustenta es Patricia, esposa y madre, pero además, una de las personas más humildes y generosas que este autor ha conocido en los últimos años. Siempre en la sombra, pero en todo momento atenta ya no a lo que José o sus hijas puedan necesitar, sino a que todas las personas que se encuentran en el camino se sientan igual de valoradas y respetadas. En este documental ella no aparece en pantalla, pero les aseguro que su espíritu está marcado en cada escena.

Ya queda poco más de un mes, el 27 de diciembre se estrena, para poder ver el resultado de este trabajo que desplazó a todo un equipo de Discovery+ por media España. Les aseguro que no es nada fácil coordinar un rodaje con alguien como José Andrés, que vive cada día a diferentes husos horarios, porque aunque estaba rodando en Lanzarote, tenía su cabeza pensando en Ukrania y otra parte de ella en los diversos países del mundo donde ya no solo sus negocios, sino donde World Central Kitchen está haciendo lo más importante, ayudando a los que más lo necesitan, y eso en La Palma lo hemos vivido muy de cerca también.

