Canarias, a por todas en el Campeonato Nacional de Hamburguesas

Quince establecimientos de las islas entre los que encontramos una gran cadena nacional como Tony Roma’s, cadenas locales como 200 gramos Burger en Gran Canaria o Dedo’s Tenerife, un clásico como Oh Qué Bueno, un pequeño rincón de Lanzarote como es Leo’s Burger, una reciente apertura en Gran Canaria como es All or Nothing y la FoodTruck La Quícara, gran ganadora en el año 2022 como Mejor Hamburguesa de Canarias y que les dio un empujón que aún les emociona, son la representación canaria entre los 290 locales de toda España que participarán en el concurso para elegir la Mejor Hamburguesa de España en su tercera edición.

Como en anteriores ediciones serán los propios clientes los encargados de puntuar las propuestas participantes, se convertirán en críticos gastronómicos y votarán a través de la web sus hamburguesas preferidas. Valorarán la calidad del pan, de la carne, la combinación de ingredientes y, lo más importante, el sabor de la propuesta en su conjunto. Como incentivo y agradecimiento, los clientes optan a ganar un premio de 500€ y si, además, siguen las redes sociales del campeonato (Facebook e Instagram) @campeonatodehamburguesas podrán ganar 500 euros más.

Este año, además del jurado popular, Best Burger Spain cuenta con un grupo de inspectores, formado por personas vinculadas al mundo de la gastronomía, y por supuesto, todos ellos Burger Lovers, que recorrerán todos los establecimientos para dar su puntuación a cada una de las propuestas participantes.

De la suma de las notas del público y los inspectores saldrán los finalistas, que se enfrentarán en una cata ciega que se celebrará en A Coruña el 7 de marzo, frente a un jurado profesional y, a continuación, tendrá lugar la entrega de premios en el MEGA, el Museo de Estrella Galicia. En este Juernes de Por Fogones tan especial les invitaremos a que conozcan las hamburguesas finalistas, recordándoles que tienen este mes de febrero para probarlas y votar por su favorita.

Comenzaremos el recorrido por la isla de Gran Canaria y la Foodtruck La Quícara (@foodtruck_la_quicara) que presenta este año “La Costillita”, elaborada usando una mezcla de ternera y costilla de cochino canario a baja temperatura, dos tipos de queso, bacon crujiente, pepinillos, torreznos, salsa casera de chipotles ahumados y todo ello envuelto en un exclusivo pan brioche de mantequilla.

La familia del Oh Qué Bueno (@ohquebueno) presentan la “Willy Burger”, una doble smash con Mozarella, bacon caramelizado, escarola rizada, pepinillo y la salsa secreta de Guille. La Plaza del Pilar en Guanarteme es la sede de esta familia que lleva años haciendo felices a su clientela en un entorno con mucha magia.

La cadena 200 Gramos (@200gramos) nos llevan de romería a Teror con su “Pinito CheeseBurger” elaborada con sus 200 gramos de dry age como marcan los cánones de la casa, morcilla de Teror, relish de pepinillo, jamón serrano crujiente, y su ketchup casero de mojo picón y queso fundido a la plancha, todo ello dentro de un pan brioche.

Terminamos Gran Canaria por All or Nothing Burger (@allornothingburger) y su “Hamburguesa del Concurso” a base de 180 gramos de carne Dry Age, Mousse de crema de queso y jalapeños con sirope de agave, relish de cebollitas, queso gouda madurado 12 meses, bacon ahumado crujiente y salsa mil islas.

Viajamos a la isla de Lanzarote, concretamente a Costa Teguise, donde se ubica Leo’s Burger (@leosburgerlanzarote) que se va de romería con su “Parrandita”, de la que no ofrece muchos datos salvo que está impregnada de producto de la tierra entre los que encontramos quesos de la Montaña de Haría, mermeladas Bernardo y Ron Arehucas entre otros ingredientes.

Terminamos el viaje por la isla de Tenerife donde los amigos de Dedos Tenerife presentan 2 hamburguesas diferentes, una por cada local. En Dedos Las Américas (@dedostenerife) presentan la doble smash. Por su parte, en Dedos Sur (@x_surspain) van con la Smash Oklahoma.

En el norte se encuentra Está Rico Burger (@estaricoburger), que lleva una hamburguesa que desde el nombre deja clara su ambición ganadora, “The Winner” con carnes varias a la parrilla, queso cheddar madurado y derretido, bacon en dos texturas y salsa Philips.

La gran cadena Tony Roma’s (@tonyromasspain) compite a nivel nacional con su hamburguesa Roma, un clásico de la casa.

Desde aquí desearle mucha suerte a todos los participantes, uno de ellos seguro que se llevará el galardón como Mejor Hamburguesa de Canarias, pero ojalá alguna de ellas se cuele en la gran final del 7 de marzo en A Coruña.

Desde aquí estaremos al tanto para contarles todo y si quieren seguirnos pueden hacerlo por Instagram, Twitter y Facebook bajo las cuentas de @javiers_gastro y @porfogones.