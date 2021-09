Otoño caliente en los fogones de Gran Canaria

Voy a ir directamente al grano porque la ocasión lo requiere. Es admirable la fuerza, valentía y determinación que están derrochando profesionales de la hostelería en la isla de Gran Canaria que, en lugar de replegarse, apuestan por crecer en unos momentos tan duros como los actuales. Sorprende y alegra a partes iguales observar como, sin despeinarnos ni casi darnos cuenta, 15 establecimientos han encendido sus fogones o encenderán sus fogones en este otoño ya en ciernes. Si contamos algunos que han aprovechado el verano para abrir sus puertas y empezar a rodar, junto a otros que lo harán en los próximos días, la luz y el sabor con nuevas propuestas de la más variada índole está garantizada en la isla redonda. Estos son algunos de los que conocemos. Otros lo sabemos, pero no podemos decirlo aún. Otros son secreto hasta para nosotros. Mucho trabajo pendiente en las próximas semanas de cara a probarlo todo.

Nihao, o lo que es lo mismo, “hola” en la lengua china, es la carta de presentación que Ricardo Sanz (Kabuki) ha anunciado que abrirá dentro del remodelado Hotel Lopesan Costa Meloneras Resort. La noticia ha sido una bomba de ilusión dentro del sector gastronómico en la isla por la unión entre dos marcas líderes de semejante calibre. Al habla con un alto cargo de Lopesan nos confirma que “esta es la primera de las noticias que podemos contar, hay otras que haremos públicas en las próximas semanas, pero está claro que hemos querido dar un paso adelante en la vuelta al ruedo de nuestro buque insignia, el Costa Meloneras, y por ello la gastronomía va a ser un eje principal”. Es una noticia de tremenda importancia para Gran Canaria que uno de los buques insignias de la cocina japonesa en nuestro país, Ricardo Sanz, se haya fijado en la isla para a su expansión. Si bien Nihao no es alta cocina japonesa, tal y como se conoce la firma Kabuki, es un primer paso y, como declaraban desde la empresa, estaremos muy atentos a los próximos movimientos gastronómicos en el hotel de cara a su reapertura.

Algarrobo Taberna. Con el sello Allende, pero con el alma de alguien que forma parte de esa familia como es Estéfano y que se ha volcado en convertir un pequeño rincón frente al primer establecimiento de la ya imprescindible marca gastronómica local en una tasca a la antigua usanza donde las cañas, los vinos y el buen comer son su razón de ser o, como dicen ellos, ¡No, bobo! Esta casa ya está abierta y pueden seguirla en @algarrobotaberna

Manuela Jimena. Si con el anterior es la familia Allende quien se adentra en el mundo de la tasca, con este es la familia Triciclo la que da el paso adelante. Kike Espino, tras consolidar su restaurante como uno de los imprescindibles de la zona de Vegueta, ha decidido apostar por retomar, según sus propias palabras, “un local para rememorar los bares y las barras de nuestro país, con todo su encanto y tradiciones que vamos olvidando y son de las que nace la gastronomía que conocemos hoy”. Yo no sé ustedes, pero con semejante declaración de intenciones yo estoy deseando que abran ya porque este local me llevará a mi madre por su nombre, Manuela, y por su espíritu. Su Instagram, para que estén informados de la apertura, es @manuela_jimena_bar.

G de Galileo. Para los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria decir Tasca Galileo es mencionar un local que ya forma parte de la idiosincrasia de la ciudad. Si bien fue una tristeza su cierre en el enclave que todos conocíamos, en estos días apuran la apertura de su nueva casa, también en la zona de Las Canteras, pero con el espacio que tanto anhelaban tener. Seguro que será un éxito.

Halma. Uno de los cocineros con mayor proyección de las islas, José Luis Espino, se ha embarcado junto a su pareja, María González, en una aventura muy especial ubicada en donde estuvo una de las casas gastronómicas más interesantes de la isla en los últimos años, Neodimio60. Ahora, en esa zona transversal a la Playa de Las Canteras, la personal visión y valentía del chef que ganó el concurso como Mejor Cocinero de Canarias 2017 en GastroCanarias ha arrancado con una propuesta que permite menú degustación o carta para que el comensal elija lo que más le apetezca en cada momento. Su instagram es @halma_restaurante.

Nákar. Propuesta personal de Xabi Blanco, chef que manejó con pericia los fogones del Restaurante Summum del Hotel Reina Isabel y al que esta pandemia le ha empujado a volar en solitario. Poco se conoce de lo que será su propuesta que, por lo que podemos leer en sus redes sociales, ya va tomando forma para ocupar sus mesas de una clientela ávida de volver a ponerse bajo su mando. Su Instagram es @nakar_rest.

De Mar. Una de las grandes sorpresas de la temporada hostelera en la isla ha sido la apuesta de Luis Ramos, ex maitre de El Churrasco, con Brito. Esto ha sido posible en lo que era conocido como el Enyesque Canteras. Tras una reforma integral tanto en sala como en cocina, ha girado en torno al mar como protagonista de su carta, eso sí, sin dejar de tener guiños a la gran carne marca propia de la casa. Los arroces, su arma principal en donde quieren marcar la diferencia. Con la pericia y el empuje del que es uno de los más consagrados jefes de sala de Canarias, Luis, el éxito y el buen hacer está más que garantizado. Lo pueden seguir en @demar_restaurante.

Ekléctico Gastro. Uno de los locales que han abierto a principios de este verano en Las Palmas de Gran Canaria, sin hacer ruido e intentando coger velocidad de crucero de cara a la verdadera temporada que empieza siempre en septiembre. Su carta refleja la personalidad viajera de su chef, que tras varios años por el extranjero ha decidido volver a casa y montar su propio negocio. Abre de jueves a lunes en servicios de almuerzos y cenas con la carta siempre a disposición y menú de degustación avisando al menos 24 horas antes. En las redes sociales son @eklectico_gastro.

Bachaco Poké Puerto. Vivana y Verónica ya son unas reconocidas profesionales en su Bachaco Poké Bowl de Triana. Este verano han dado un paso adelante y han abierto un nuevo rincón en la zona del Puerto, muy cerca del Mercado del Puerto pero lo suficientemente apartado para tener su propio ambiente. Si en Triana casi todo tiene lugar en su terraza, aquí es a la inversa, el interior te envuelve en su magia y te lleva a disfrutar de su cocina. Los fines de semana, imprescindible su brunch, de los más interesantes de la ciudad actualmente. El instagram es el de siempre, @bachacopokebowl.

Luwak y Mazu Cantina. Local atípico que se reparte en una cafetería de día y restaurante de noche. Por la mañana se llama Luwac y sirve desayunos completos, saludables y especialidades en formas de café. Con este horario son dos propietarias que abren a las 9 de la mañana y cierran a las 15.00 horas. Por la noche y con otros propietarios, el local se transforma en Mazu Cantina, una cantina mexicana que se distancia por completo de todo lo que en la isla podemos conocer como cocina de ese país. Con una apuesta decidida por los vinos naturales, su fama empieza a correr como la pólvora entre los amantes de la gastronomía de la ciudad. Sus instagram son @_luwak_ por un lado y @mazu_cantina por el otro.

Cielo y Yinzao. Otra propuesta diferente, arriesgada, pero, sin embargo, con visos de conseguir su propio espacio. En este caso puedo hablar con propiedad, porque ya lo he probado. No hablamos de un restaurante al uso, ya que su cocina es única y exclusivamente para llevar, pero lo curioso es que la han dividido en dos propuestas diferentes a la vez que complementarias. Con Yinzao te llevan de viaje a la cocina china más tradicional que encontramos en la isla, de vicio su pollo con almendras o el arroz frito. Con Cielo usan lo aprendido en Lacandella (son los mismos propietarios) para elaborar una carta de pizzas más amplias y que viajan de maravilla, acompañado de un mix de street food para comer con las manos en forma de hamburguesas, tequeños, cebolla frita, etc, que están jugando a gran altura. Para hacer los pedidos @venamicielo y @yinzao_ son los nombres donde podrán encontrarlos.

El Refectorio de Ágata. Nueva propuesta del Grupo Cordial, en este caso ubicado en su recién inaugurado Resort Cordial Santa Águeda, que encontramos en la zona de El Pajar, Arguineguín. Para ello han buscado algo diferente apostando por las carnes de la más alta calidad acompañándolas de las maestras manos de su jefe de cocina, Iker González, que tras un largo periplo por medio mundo aterriza en Gran Canaria con vistas a aportar su granito de arena con las brasas, heredadas de su tierra natal, el País Vasco. Sin duda, otra valiosa propuesta dentro de la línea de la cadena Cordial (recordemos que tiene una estrella Michelin en su restaurante Los Guayres) de cara a seguir sumando calidad a la oferta turística de la isla, de la que también nos podemos aprovechar los residentes, ya que el restaurante está abierto al público local.

Casa Romántica. Sí, de esta casa ya nos han leído en estas líneas pero la velocidad de crucero que está cogiendo tras su apertura a final de julio es todo un desafío para ellos y también para el comensal. Ir a Casa Romántica en Agaete es mucho más que ir a comer, es disfrutar de nuestra isla en ese paseo por el museo que acoge a los 21 municipios de la isla, es degustar los frutos de la huerta que ya empieza a coger forma de cara a que Davidoff Lugo pueda cocinar lo que recoge cada día. Es asombrarse con los postres de Kibi Lugo, uno de los jóvenes cocineros de postre con más talento de la isla. Y, sobre todo, es dejarse llevar por la magia, el espíritu y el alma que el equipo liderado por Victor Lugo está consiguiendo día a día. Cuando uno va a Casa Romántica lo único que piensa al salir es cuando volver a visitarlos. Yo ya estoy tardando. Su instagram es @restaurantecasaromantica.

Cinco Chefs. He dejado para el final la propuesta más loca y divertida que he visto en mucho tiempo por las islas. Borja Marrero (Texeda) ha conseguido cumplir un sueño del que me llevaba hablando más de un año y abre un concepto de negocio original, único y diferente en toda la isla. Y para eso se ha reunido de un ramillete de los más prestigiosos cocineros de la isla comenzando por un Estrella Michelin como Germán Ortega (La Aquarela); un BIB Gourmand como es Willy Ramírez (Pícaro), u Oscar Dayas, el único chef canario presente en la lista Forbes Under 30 como uno de las personas menores de 30 años con más talento y proyección de futuro profesional de Europa. Y cierra el ramillete Pedro López, quizás el menos conocido por el gran público pero un genio en los fogones que lleva ya unos años asentando su restaurante De Contrabando como un referente en la capital. Todos ellos seguirán por supuesto en sus negocios, pero la carta de este concepto llamado Cinco Chefs tendrán platos canallas, divertidos y viajeros salidos de su imaginación. Sin duda, un repoker de ases destinado a ganar la partida en la capital grancanaria, su localización aún es un secreto que no voy a desvelar, pero digamos que muchos de ustedes conocen el lugar. Para más información, @cinco_chefs.

Como les dije al principio, interesante y sabrosas propuestas que se suman a las ya existentes en la isla de Gran Canaria. Como periodista gastronómico me siento muy feliz por la cantidad de “tareas pendientes” que tengo para las próximas semanas y, ya saben, se lo contaremos todo por aquí y también en las redes sociales de @porfogones y @javiers_gastro.