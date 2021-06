Los vinos de la discordia en FITUR 2021

En mitad de la celebración de FITUR 2021 se hizo viral por redes sociales y mensajería directa un vídeo donde se veía y escuchaba una ponencia en el pabellón de las Islas Canarias y que causó ríos de mensajes entre los profesionales del sector, bodegueros, prensa y demás. Quisiera dejar claro que este artículo lo que jamás va a poner en duda y en cuestión es la profesionalidad e integridad de la mujer que realizó dicha ponencia, Alicia Gómez, una persona de currículum intachable, formación extensa en el mundo del vino tradicional, sakes, generosos y muchos más, todos al más alto nivel. Periodista gastronómica formada en la Escuela GastroActitud que dirigen José Carlos Capel y Julia Pérez Lozano, alumna actual del curso sobre Turismo Gastronómico que imparte el Basque Culinary Center y una trayectoria que daría para un artículo entero, que pueden ustedes leer en su página web, www.devinosconalicia.com. De destacar también que posee un curso a nivel técnico como Embajadora de vinos de Canarias realizado por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y los Consejos Reguladores de Catas en el año 2018. Sin duda, si alguien no tiene la culpa de nada es ella y no se la debe de poner en la picota y dudar de su capacidad y profesionalidad.

Ciertamente la gran inmensa mayoría de los comentarios de profesionales del sector no iban dirigidos hacia Alicia, sino hacia el Gobierno de Canarias, GMR (Gestión del Medio Rural) que cuelga directamente de la Consejería de Agricultura y también, como responsables finales de todo lo que sucede allí, hacia la Consejería de Turismo que lidera Yaiza Castilla. David Goeshn, presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias con respecto a las presentaciones de los vinos en FITUR, nos indica que “pues no será porque no haya una Asociación Oficial de Sumilleres de Canarias con miembros dispuestos y encantados de representar a nuestros vinos como hacemos desde hace años. Conozco a Alicia, una grandísima profesional y la culpa de lo sucedido no es suya, sino de quien se cree que presentar un vino es abrirlo y ya está, esto no funciona así”, confesaba entre enfadado y desilusionado.

Este incidente llevó a la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA) a levantar una queja ante GMR, el grupo Ciudadanos por medio de su diputado Ricardo Fernández de la Fuente llevó una pregunta al pleno parlamentario, “¿Cómo valora su consejería la promoción de los vinos canarios que se hizo en la feria FITUR 2021?”.

Pero fue ante una pregunta de AVITE (Asociación de Viticultores de Tegueste) ante lo que el Gobierno de Canarias por medio de su consejera, Alicia Vanoostede, respondió por escrito donde fundamentalmente explicaba que “este vídeo que no ha sido realizado por este Gobierno, no es un resumen de la actividad de cata realizada en FITUR, es simplemente un vídeo realizado por una agencia de noticias con una serie de imágenes en bruto editadas de forma aleatoria…”. En otra parte del escrito se puede leer que “creemos que es imposible valorar la evolución de la cata basándose en frases sueltas dichas durante la misma”. Durante la carta se hace una defensa acérrima, como no podía ser de otra manera, de la profesional que llevó a cabo la cata, criticando algunos comentarios machistas y misóginos que se vertieron sobre ella. Termina la misiva “lamentando que una circunstancia totalmente eventual con una interpretación malintencionada pueda empeñar la promoción y la calidad de nuestros productos en la feria de turismo más importante del mundo”.

Este medio logró hablar directamente con Pablo Pizarro, gerente de GMR, días antes de que saliera esta respuesta de la consejera y el mensaje ya venía siendo similar. “Sentimos que se ha sacado todo de contexto, hay un tremendo error por la empresa encargada de tomar dichas imágenes, que no mutea el sonido y difunde unos brutos que son intermitentes en el tiempo, dando la sensación de que la presentación es un cúmulo de despropósitos, y nada más lejos de la realidad. Esta mujer es una profesional de contrastada solvencia que ha hecho muchas presentaciones con GMR (Gestión del Medio Rural) en Madrid y la consideramos una prescriptora convencida de los vinos canarios. Hay que tener en cuenta que hablamos de unas ponencias dirigidas a un público no entendido ni avanzado en el mundo de los vinos y el lenguaje se adapta a ello”. Ante la pregunta sobre la procedencia tinerfeña en una inmensa mayoría de los vinos llevados a FITUR, Pablo argumenta que “hemos traído a los premiados en la última edición de AgroCanarias, celebrada este mismo año. Es cierto que en dichos premios hubo una gran mayoría de vinos galardonados procedentes de la isla de Tenerife y de ahí que sean esos los presentes, no tiene nada que ver con insularismos porque nosotros representamos al sector primario de toda Canarias”.

Aquí está el quid de la cuestión, donde para una gran parte del sector especializado radica el gran problema que está viviendo GMR en los últimos tiempos, una empresa que fue una gran punta de lanza uniendo al sector primario con el de los grandes cocineros con la firme misión de acercar los valores de ambos a la sociedad. “No escuchan al sector, nadie sabe quien toma las decisiones en GMR, pero no se parecen en nada a lo que eran hace menos de dos años. Se han cargado el trabajo que realizó el anterior equipo y esto no va de colores políticos, sino de ayudar al sector en las necesidades que nos encontramos”, nos cuenta un reconocido bodeguero que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a posibles represalias como él mismo reconoce. En cambio, hay otras personas que sí levantan la voz de manera firme y decidida como es Pablo López, enólogo de la Bodega El Sitio (Tenerife). Estaba tremendamente enojado, “es tremendo que estén haciendo este daño al trabajo de tantas personas que nos esforzamos cada día para producir unos vinos únicos en el mundo. Por favor, dilo bien claro y con mi nombre y apellidos, ya está bien.”

Hay un gran runrún de fondo en el sector profesional de bodegueros, restauradores, distribuidores, DO de Canarias y conocedores del sector, porque sin restar mérito alguno a los vinos que han sido premiados en los concursos Agrocanarias de este año 2021, los mismos no son ni de lejos los mejores vinos de las islas. El gran problema, y viene de atrás, es que los grandes vinos que se están elaborando en Canarias huyen de estos concursos porque no creen en ellos. “No se trata que dudemos de la integridad del jurado o los comités de cata que lo conforman, sino que no son las personas apropiadas en muchas ocasiones para llevarlas a cabo. En los últimos años se ha caído en el amiguismo a la hora de elegir los integrantes de las catas y así nos va”, nos confesaba una experta catadora en vinos de Canarias que prefiere mantener el anonimato.

Al habla con Jonatan García (Suertes del Marqués), uno de los bodegueros con más prestigio de las islas y que en breve presentan su nuevo proyecto junto a David Silva que le ha llevado a comprar unos viñedos y poner a punto una nueva bodega en la isla de Gran Canaria, nos relataba como ve él esta polémica acerca de si los vinos que resultan ganadores son los mejores o no. “Aquí hay una problemática doble. La primera y la principal por la que yo no llevo mis vinos a concursos de este estilo son hasta perjudiciales porque esa “medalla” que obligan a poner en la botella te cierra las puertas de muchos mercados importantes tanto a nivel nacional como internacional. Con todos mis respetos, estas medallas están bien para vinos de lineales populares o de supermercados, para que el público que no conoce este sector pueda escoger entre distintas ofertas, pero nunca verás un Vega Sicilia en un concurso de vinos, por ejemplo”. Jonatan continuaba ahora hablando de los paneles de cata, “eran muy arcaicos aunque están trabajando por actualizarse, pero ellos buscan unas características en los vinos con mucho color, aroma y extracción, justo lo opuesto a lo que muchas bodegas de alto nivel trabajamos. Como resumen te diría que este tipo de concursos no está bien visto ni tiene buena imagen entre el segmento de distribución, bodegas y restaurantes que yo y otras bodegas como la mía, trabajamos en Canarias”.

Como cierre de este artículo, les dejo en forma de reflexión a todos los que conforman el sector vitivinícola en las Islas, la explicación que Jonatan dio para cerrar su argumentación, “para que estos vinos de alta gama y que son los que verdaderamente están abriendo el mercado a que seamos reconocidos en el mundo profesional del vino se necesitaría mayor conocimiento, apoyo y formación por parte de las instituciones canarias. Simplemente informarse un poquito más verían en las redes sociales y en los grandes restaurantes o guías profesionales que los vinos de Canarias que se ve y vende en la alta gastronomía son de bodegas como las mías, y no la de los vinos premiados en estos concursos”.