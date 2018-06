"El escenario es un 'ring' donde se demuestra tu verdadera valía"

Los Tres Reyes son considerados por los amantes del bolero como una de las formaciones históricas de este género musical. Uno de los últimos grandes tríos, con una trayectoria que los sitúa a la altura de otros legendarios grupos como Los Panchos o Trío Los Tres Ases. En el presente 2018 han dado el salto desde México a España para llevar a cabo la que posiblemente sea su última gira europea. Ofrecerán casi diez conciertos en territorio nacional y dos de ellos serán en Canarias.

En Tenerife estarán en el Auditorio Teobaldo Power de La Orotava el próximo 15 de junio y un día más tarde estarán en Gran Canaria, formarán parte de la X edición del festival Noche de Bolero, que se celebrará con entrada gratuita en la Plaza de Santo Domingo, en Vegueta.

Los Tres Reyes han escrito alguno de los pasajes más hermosos de la historia del bolero. En la actualidad, los hermanos Puente, Gilbero y Raúl, se acompañan como cantante del cubano Bebo Cárdenes. Sus inicios tuvieron lugar en el año 1958 y en poco tiempo adquirieron una notable notoriedad en todo el continente americano, primeramente acompañándose en las voces por Hernando Avilés.

Después de un largo periodo de ausencia sobre los escenarios, Los Tres Reyes retomaron la actividad en 1991, recobrando desde el primer momento el aura de grupo admirado y reconocido por cientos de miles de personas con unas ventas de discos millonarias. Consiguieron alcanzar metas de popularidad inimaginables hasta entonces. Sus boleros Poquita fe, Locura, Decídete, Esposa, Novia mía y tantos otros, son hoy auténticas joyas de colección para las legiones de seguidores que sesenta años después sigue conservando el trío en multitud de países.

A Canarias llegan para firmar dos conciertos históricos, a modo de despedida ante un público que los ha admirado durante años y que los ha situado en la cumbre del bolero desde su etapa gloriosa en la pasada década de los 60. Su líder, Gilberto Puente, nos acerca un poco más en esta entrevista a un proyecto musical legendario.

¿Qué es lo mejor de subirse a un escenario?

El escenario es como un ruedo, o un ring. Es donde vas a demostrar tu verdadera valía, donde mediante el aplauso, recibirás el agradecimiento y/o reconocimiento del público a tu talento, a tus horas de ensayo y a tu respeto hacia él. Así que lo mejor del escenario creemos que es ese contacto directo con tus fans y obviamente sus aplausos como muestra de cariño y admiración hacia ti.

¿Qué recuerdan de sus inicios como formación? ¿En qué ha cambiado la música y la industria de la música desde entonces?

Aunque parezca diferente, en esencia sigue siendo parecido. Desde niño o jovenzuelo, el artista persigue un sueño por el que no escatimará esfuerzos, un sueño que con firmeza y perseverancia alcanzará tarde o temprano. Donde radica la diferencia creo que es en la falta de disposición, de actitud y/o aptitud de hoy en día. Vemos muchachos que no les interesa dominar un instrumento o estudiar por lo menos teoría y solfeo. Es la ley del menor esfuerzo, por eso la propia música va degenerando hasta convertirse en lo que es hoy en día.

¿Cómo se lleva esa responsabilidad de ser uno de los mejore tríos de la historia?

Lo mismo que nos llevó a ser uno de los mejores tríos de la historia, es lo que nos mantiene hoy con la misma pasión de entonces. El amor y el respeto por lo que hacemos. Cuando empezamos el trío, ensayábamos 8 horas diarias anhelando ser los mejores, hoy no empleamos tantas horas pero practicamos cada día y a pesar de que contamos con éxitos eternos, no dejamos de montar nuevas canciones para refrescar repertorio y no quedarnos en el ayer.

¿Qué tiene de especial un estilo musical como el bolero?

El bolero es romance, sensualidad, sentimiento, gratitud, devoción al ser más hermoso creado por Dios, la mujer, ahí radica su peculiaridad.

¿De dónde surge la música en formación como tríos? ¿Cuáles son sus raíces?

Los cancioneros o trovadores, como se les conocía en el Santiago de Cuba del siglo XlX, en un momento determinado, tuvieron la necesidad de empezar a juntarse en dúos y tríos y por cierta demanda para fiestas privadas o serenatas.

¿Qué ofrecerán en este doble concierto en Canarias?

Pues a diferencia de los otros tríos de la época de oro en México, Los Tres Reyes se distinguieron por la amplitud de su repertorio. Tenían, valses, boleros, guarachas, pasillos, Western, rock, etc. Eso ofrecerán Los Tres Reyes en este doble concierto en Canarias.

¿Estamos ante la despedida de Los Tres Reyes de los escenarios españoles?

Creemos categóricamente y con los pies en la tierra, que ya no tenemos 20 años, quizás estemos en una despedida mundial, no tiene que ser precisamente de los escenarios españoles. Pero de lo que sí estamos seguro es que estaremos en los escenarios mientras Dios nos permita seguir.

De su experiencia internacional, ¿en qué país o ciudad se encuentra el público que mejor disfruta y entiende el bolero?

Hay varios, Cuba, Puerto Rico, México, Colombia y las Islas Canarias.

¿Qué conocen de las Islas Canarias? ¿Qué recuerdan de su última visita?

Pues creemos que los canarios son conocedores del género y uno de los mejores públicos seguidores de los Tres Reyes. En nuestra última visita como las otras, palpamos ese cariño hacia nosotros que ha ido in crescendo.

¿Cómo es el proceso de composición de sus canciones?

El proceso empieza por el arreglo del maestro Gilberto Puente. Una vez que comenzamos a montarla, pues todos aportamos.

Después de una larga vida como artistas, ¿qué cosas no repetirían si retomaran su carrera desde el inicio?

Creo que los tres haríamos lo mismo, tal y cual.

¿Cuál ha sido el momento más complicado en todo este tiempo?

Creemos que el momento en que la salud de Raúl estuvo en peligro.

¿Qué fue de Los Tres Reyes durante el gran parón de más de 30 años que han vivido en su carrera?

Raúl se fue de solista por los Estados Unidos y Gilberto se hizo guitarrista solista ganando el merecido título de la Guitarra de México.

¿Qué grupos escuchan Los Tres Reyes?

Siempre que sea buena, música general.