El Cabildo de Gran Canaria tiende la mano al Gobierno en la lucha contra el cambio climático pero veta el gas y la Ley del Suelo

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado este jueves que la corporación que preside "tiende la mano al Gobierno para combatir el cambio climático", pero sí que le preocupa que se le intentara excluir de uno de los proyectos que tenía avanzado con la Aemet para la Macaronesia, según se desprende de un informe del excoordinador del Observatorio para el Cambio Climático, Ezequiel Navío. Así mismo ha puesto líneas rojas al Ejecutivo regional como la implantación del gas y la Ley del Suelo, "que pone en riesgo una parte del territorio".

Antonio Morales respondió en una rueda de prensa convocada para presentar un diagnóstico encargado sobre los riesgos del cambio climático en la isla a las cuestiones formuladas sobre el demoledor informe de Ezequiel Navío y recordó que el Gobierno regional ha puesto en marcha en los últimos años hasta tres observatorios y que de todos ellos sus responsables se han marchado "echando pestes porque no se valoraba su trabajo". Ahora, añadió, hay un Comité Científico que no está regulado, no forma parte de una estructura organizativa del Gobierno y "desde luego es necesario que se creen los órganos para afrontar esta situación".

Concretamente en el informe del excoordinador del Cambio Climático del Gobierno de Canarias detallaba: “La viceconsejera de Medio Ambiente me trasladó la negativa a cooperar con el Cabildo de Gran Canaria en un proyecto de cambio climático para la Macaronesia que este Cabildo promueve desde 2016 y 2017 y que el Gobierno pretende impulsar ahora de forma unilateral. La negativa del Ejecutivo a colaborar efectivamente con este Cabildo en este proyecto –que el Gobierno de Canarias no promovió cuando lo propuse en 2015 y 2016-, recaba mi más absoluto desacuerdo y así lo transmití en dos ocasiones a la Viceconsejera de Medio Ambiente”. Así mismo, acusaba de "inacción" al Gobierno de Canarias y aclaraba que el Archipiélago está desprotegido en esta materia.

El presidente insular reiteró que tiende la mano al Ejecutivo en este tema pero agregó que "desde luego apostando por el gas, no se avanza de forma positiva, ni apostando por una Ley del Suelo que pone en riesgo una parte del territorio es una manera de avanzar en ese sentido". Lo hace después de que este mismo lunes la consejera Rosa Dávila alabara la Ley del Suelo y la pusiera como ejemplo de lucha contra el cambio por haber permitido la instalación de energías renovables.

Antonio Morales recalcó que Ezequiel Navío es un "profesional extraordinario" que actualmente colabora con el Cabildo de Gran Canaria. "Estamos profundamente satisfechos con su trabajo y la manera que tiene de llegar a instituciones y colectivos", señaló. Por ello, añadió que no se entiende que no se le tuviera en cuenta y que se intentara excluir al Cabildo en un tema que tenían avanzado con la Aemet.

"El cambio climático está aquí y está en nuestra mano poner remedio a las graves consecuencias. Nosotros lo estamos haciendo en Gran Canaria, desde los ayuntamientos, el Cabildo y las organizaciones civiles: sumar esfuerzos y le pido al gobierno que hagamos lo mismo en este sentido", concluyó Morales.

El consejero de Energía, Raúl García Brink, destacó que el Cabildo sí que se está tomando en serio el cambio climático y prueba de ello es que se ha elaborado una estrategia y una línea de trabajo con distintas asociaciones para poder contribuir a frenar este problema global.