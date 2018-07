El Gobierno canario exhibe la Ley del Suelo como su principal aportación contra el cambio climático

Sin tratarse de un tema que hubiera aprobado el Consejo de Gobierno y sin que los periodistas le hubieran planteado aún alguna pregunta sobre el particular, la consejera de Hacienda del Ejecutivo regional, Rosa Dávila (CC), anunciaba este lunes que el próximo 16 de julio el Observatorio del Cambio Climático de esta comunidad autónoma se reunirá con la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera. Lo proclamó el mismo día que este periódico publicaba un informe del excoordinador de dicho organismo, Ezequiel Navío, en el que acusaba de “inacción” al Gobierno de Clavijo en este asunto. Nadie sabe quién forma parte de ese observatorio ni, por lo tanto, quién lo dirige.

La consejera no solo anunció esta “noticia positiva para Canarias”, que tachó de “cita muy importante”, sino que alabó la labor de la Consejería de Política Territorial en esta materia y, entre otros aspectos, puso como ejemplo la polémica Ley del suelo, criticada duramente por todos los colectivos ambientalistas.

“El Gobierno de Canarias ha apostado por la lucha contra el cambio climático especialmente en lo que se refiere a implantación de las energías renovables, ha sido un gobierno en el que hemos conseguido la instalación de muchísimos megavatios en los últimos años, que se ha visto con el impulso de la Ley del suelo”, subrayó Dávila.

Ese observatorio del cambio climático de Canarias no cuenta con una sede que haya anunciado el Gobierno regional y tampoco se conocen quiénes lo integran. De hecho, desde noviembre del año pasado no cuenta con el que era su coordinador, Ezequiel Navío, experto reconocido por su labor de oposición a las prospecciones petrolíferas y por su dilatada trayectoria internacional como activista ambiental. En su duro informe asegura que no pudo llevar a cabo casi nada de lo previsto, después de 27 meses de espera y otros seis de inoperatividad.

Sobre este informe de Navío no se ha querido pronunciar la consejera de Hacienda este lunes, tras ser cuestionada. "Yo creo que la valoración la haremos el día 16 cuando sea la reunión del observatorio", subrayó.

No se conocen quiénes serán las personas que acudirán a esa "importante cita" con la ministra anunciada este lunes por la consejera. No obstante, a pesar de que hace mucho tiempo que el Gobierno no hace mención a este observatorio sí que envía comunicados sobre el constituido en febrero de este año comité de expertos para el estudio del cambio climático, con quienes s e reunió el pasado viernes el propio Fernando Clavijo junto a otros miembros del Ejecutivo, como la consejera de Política Territorial.

Rosa Dávila insistió en que una parte fundamental de la lucha contra el cambio climático tiene que ver con la implantación de energías renovables y la autosuficiencia en materia energética. Además, mencionó la futura Ley de Canarias de cambio climático, sin precisar en qué punto se encuentra, y la estrategia de esta comunidad autónoma con el plástico, que sí fue anunciada recientemente por la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, quien adelantó que se eliminarán los vasos de plástico de los edificios públicos. Una dirigente política que, no obstante, está en el punto de mira por su enigmática participación en la Cumbre de Marrakech, de la que no ha presentado ninguna memoria.

"Otra de las cuestiones por las que apuesta mucho este Gobierno es todo lo que tiene que ver con la protección de la biodiversidad de los océanos, vivimos en islas y de ahí esa estrategia del Gobierno de Canarias de lucha contra los plásticos y decir que en este sentido tenemos muchos proyectos puestos en marcha en materia medioambiental de protección de la biodiversidad y creo que es fundamental y que se va a poder visualizar la importancia del Gobierno en la lucha contra el cambio climático en esa reunión", concluyó Dávila.