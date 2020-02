El Carnaval Canino se rinde a las plataformas de Drag La Obsesionada

El Carnaval Canino de Las Palmas de Gran Canaria ha coronado a su campeón perruno, Drag La Obsesionada, un caniche gigante de cuatro años que ha pisado fuerte con sus plataformas sobre el escenario de cuento del parque Santa Catalina.



Con un diseño de su propietaria, Felicia Svensson, el estilo Drag Queen de Drag La Obsesionada ha conquistado al jurado y a las cerca de 4.000 personas que se reunieron para conocer a los carnavaleros de cuatro patas, según ha indicado el Ayuntamiento.



Con desparpajo y originalidad, Drag La Obsesionada desfiló como una Cruella De Vil canina junto a su dueña dálmata, que deslumbró a los asistentes con cambios de vestuario como una "reinona" más de la fiesta capitalina.



Este caniche gigante es veterano en el concurso, donde ha logrado cinco podios en las cinco ocasiones en las que ha participado, un pleno de premios con tres terceros y dos primeros.



Como ha declarado la artífice de la fantasía "Chacha, dejémoslo en 100", Felicia Svensson, está "muy agradecida y emocionada", ya que "es mucho trabajo" que hoy ha sido nuevamente reconocido en el carnaval más peludo de Las Palmas de Gran Canaria. Para Svensson, ha sido una oportunidad "para rendir homenaje a los drags, estrellas del Carnaval" y de los que se declara "fanática".



Plataformas, brillos, colores y una larga capa de manchas de dálmata han desfilado en el escenario inspirado en los cuentos de esta edición, que con la alegoría "Érase una vez" ha llenado de fantasía y magia la jornada de domingo en el parque Santa Catalina, con cielo azul y temperatura de verano en pleno mes de febrero.



Siguieron a esta reinona canina en el podio la pareja perruna de Cocker y San Bernardo, Roya y Byron, en la segunda posición, con la fantasía "Los guardianes de la emperatriz".



Toda la familia ha participado del desfile, que ha subido al escenario a una de las propietarias de este tándem canino, y a la que sus problemas de movilidad no le han impedido pasear junto a sus mascotas por el parque Santa Catalina.



El estilo imperial venido de la tierra del Sol Naciente se ha llevado, además de una gran ovación de todos los amantes de los animales congregados en el parque, tres meses de comida gratis, cortesía de Instinct Alimentación Natural.



Cerró el podio canino la gran danés Arya, con el diseño de Azahara Reguero y Jesús Bosh "En una lejana ciénaga... se asoma la malvada y su bella bestia". No solo el gran tamaño de Arya deslumbró al jurado, también su conjunto lleno de la fantasía de los cuentos, en compañía de Nati Bosh, quien paseó junto a este gran danés de siete años por el Carnaval Canino.



La décima edición del Carnaval Canino de Las Palmas de Gran Canaria celebró un año más y con éxito de asistencia una de sus más populares y entrañables galas, en la que también han participado fuera de concurso cerca de un centenar de perros con sus dueños.



Superhéroes, hadas, princesas, bomberos, piratas y hasta una jirafa canina ha desfilado por el escenario carnavalero, demostrando que la fiesta también se vive en sus mascaritas de cuatro patas.



Una vez más, el encargado de dar todos los detalles de esta gala ha sido el presentador Baby Solano, veterano al frente de este acto junto a su fiel compañero Muti.



En total, el Carnaval Canino 2020 ha disfrutado de 20 pases y 26 perros, que han recibido los aplausos del público, a los que las acrobacias y el ingenio de las mascotas han sacado más de una carcajada.



Tampoco han faltado las princesas, las brujas malvadas, las volteretas y los saltos, con un repaso a los cuentos más tradicionales y también más originales en los diseños.



Una vez más, el acto ha dado voz a su mensaje "No compres, adopta", que busca servir para concienciar a los grancanarios de la importancia de darle un hogar a los perros abandonados de la isla. Chihuahuas, mestizos, teckel, yorshires, bulldogs, labradores, perros de agua, bichones malteses, todas las razas y tamaños han tenido cabida en este certamen, que se consolida como cita familiar para los carnavaleros.



Las carnestolendas de Las Palmas de Gran Canaria siguen con su programación, que esta misma tarde convocará sobre el escenario a los aspirantes al trono de la Gala Infantil, a partir de las 19.00 horas.