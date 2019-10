Franquis retrasa las explicaciones sobre la paralización del macromuelle de Agaete

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Chano Franquis, ha confirmado este martes la paralización de la obra de ampliación del muelle de Agaete. Sin embargo, ha eludido dar detalles sobre la operación a la espera de que este jueves se celebre el Consejo de Gobierno donde, asegura, explicará por qué el anterior gobierno no fue capaz de poner la obra en marcha tras un año de adjudicación.

Franquis respondió a las preguntas formuladas por el diputado de Podemos Francisco Déniz y aclaró que el desvío de fondos a las áreas de Sanidad y Educación, que se llevó a cabo el pasado mes de agosto, fue el primer paso para la paralización definitiva de la obra. “No voy a dar detalles del informe que vamos a llevar al Consejo de Gobierno el próximo jueves, son informes jurídicos, económicos, pero especialmente aspectos socioeconómicos, que es donde vamos a basar nuestra decisión”, explicó.

La obra de ampliación del muelle de Agaete ha levantado muchas suspicacias en la sociedad canaria desde sus inicios. En junio de 2018 Coalición Canaria adjudicó la obra por 44 millones de euros a la UTE formada por Sato Trabajos y Obras y Hermanos García Álamo. Todo ello sin valorar las numerosas manifestaciones llevadas a cabo por la ciudadanía, encabezadas por la plataforma Agaete Sin Macromuelle, y sin contar con la actualización de los informes de impacto medioambiental sobre la mesa,

A pesar de que en el grupo nacionalista no se contemplaba otra opción y de que el anterior consejero de Obras Públicas del Ejecutivo, Pablo Rodríguez, hacía caso omiso a las peticiones de reunión por parte del colectivo y aseguraba que seguirían adelante con la obra, CC nunca llegó a firmar el acta de replanteo de la infraestructura. “Es la primera vez, en la experiencia en Administración Pública que tengo, que un gobierno adjudica una obra, pasa un año y no la pone en marcha. ¿Por qué?”, se cuestiona el socialista. “Tuvo la posibilidad de hacerlo y no lo hizo”.

De momento se desconoce si la empresa adjudicada tiene derecho a ser indemnizada por la paralización de la obra. El consejero aseguró que tratará de explicar todos los detalles de esta decisión este jueves, en el Consejo de Gobierno. “Si finalmente la iniciativa sale adelante, tendremos que trasladarla al consejo de Administración de Puertos Canarios, que es quien toma la decisión que corresponda en esta materia”.