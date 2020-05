India Martínez suma a numerosos artistas en una iniciativa para difundir Mascarilla-19, la clave para denunciar la violencia machista

La letra de la canción de la cantante cordobesa India Martínez Conmigo, recitada conjuntamente por la artista junto a Luis Fonsi, Aitana, Sebastián Yatra, Rozalén, Pablo Alborán, Tini Stoessel, Vanesa Martín, Luis Cepeda, Pastora Soler, David Bisbal, Mónica Naranjo, Omar Montes y Carlos Rivera, navega desde este miércoles, 29 de abril, por las redes sociales con el objetivo de hacer llegar a millones de personas la campaña de protección a las mujeres víctimas de violencia de género Mascarilla-19.

Se trata de un protocolo ideado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI), durante el primer fin de semana de confinamiento por la emergencia sanitaria, que permite que las mujeres que se sientan agredidas puedan solicitar auxilio en las farmacias.En la actualidad, y según los datos aportados esta semana por el Consejo General de Farmaceúticos, ya son más de 16.000 las farmacias que en España se han unido a esta campaña gestada en las Islas.

Sólo en Canarias, 18 mujeres han recurrido a este sistema para encontrar protección ante un ataque de violencia machista durante este periodo. La iniciativa además ha saltado a otros países como Italia, Francia, Alemania, Noruega, Reino Unido, Argentina, Colombia, Chile, México,Uganda, Cabo Verde y Australia, han contactado con el ICI para poder hacer uso de este protocolo de ayuda.

El nuevo video promocional de Mascarilla-19 ha sido diseñado y promovido por la discográfica Sony España, que ya ha compartido la campaña con sus oficinas regionales en todo el mundo para que cada país tenga la información correcta y pueda apoyar esta iniciativa.

India Martínez explica en una nota difundida por su discográfica: “Conmigo, no es una composición creada específicamente contra la violencia de género, pero una canción puede decir muchas cosas, y en este caso habla de empoderar a la mujer, de darle fuerza ante los reveses de la vida, porque a través de la música, el mensaje llega mejor”. Como dice la canción: No se qué voy a hacer conmigo /Si hasta del aire desconfío / El miedo es mi único testigo /Pero hoy me toca pelear”.

La directora del ICI, Kika Fumero, agradece la colaboración desinteresada de la cantante y del grupo de artistas que se han unido a esta propuesta con el objetivo de “viralizar aún más este mensaje de apoyo infinito a todas las mujeres que se encuentren en esta situación”. “Desde el primer momento en que, desde el ICI, se impulsara este protocolo -alude Fumero-, el mensaje se viralizó a gran velocidad a través de las redes sociales mediante el hashtag #Mascarilla19 y ya se ha convertido en un mensaje en clave que ha alcanzado a millones de personas utilizando, básicamente, estas plataformas de comunicación”.

El objetivo de este protocolo acordado con los colegios de Farmacia, es que las mujeres que puedan estar viviendo una situación de violencia de género en su hogar, motivado por el aislamiento obligado en sus viviendas, o en la calle ante la ausencia de transeúntes, puedan dar la alerta en las farmacias de su barrio pidiendo una “mascarilla-19”.

Tras esta petición, el personal farmacéutico, realiza una llamada por violencia de género al 1-1-2 para alertar de la situación. Cuando se establece el contacto, desde la farmacia se especifica que la llamada es por un incidente de “Mascarilla-19” lo que genera que se active el protocolo de atención que se requiera en cada caso, y desde donde guiarán debidamente al personal farmacéutico de los pasos que se deba seguir en cada momento y de la información que se requiera.

Para la difusión de esta medida de alerta, las farmacias han instalado varios carteles informativos en lugares visibles y estratégicos.