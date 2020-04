Así funciona 'Mascarilla19', la clave para denunciar la violencia machista que salta de Canarias al mundo

La situación de confinamiento decretada por el estado de alarma resulta muy peligrosa para las mujeres que sufren violencia de género. Ahora conviven más horas con el maltratador, que puede adoptar actitudes aún más violentas, a ello se suma que la víctima apenas tiene contacto con su entorno. Esta realidad no se le iba de la cabeza a Mónica Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), que el fin de semana en el que se anunció el estado de alarma diseñó una campaña para facilitar que las mujeres que sufren esta violencia denuncien. Desde el día 17 de marzo pueden dar la alarma en las farmacias de todo el Archipiélago con una clave: Mascarilla19 y sin necesidad de decir nada más.

La iniciativa que ya cumple más de tres semanas en el Archipiélago está siendo implantada en otras comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía, Navarra… y multitud de provincias y municipios, tantos que desde el Gobierno de Canarias se ha perdido la cuenta, algo que valoran de forma positiva. Y es que desde su implantación en las Islas, al menos 11 mujeres han denunciado a sus agresores en las farmacias con esta clave, lo que se traduce en que se haya podido activar el protocolo y salvar vidas. Los resultados han hecho que otros países también se hayan interesado, afirma la directora del Instituto Canario de Igualdad y entre ellos cita a Francia, Noruega o Alemania, pero también otros como Argentina e Italia, destaca también el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en su página web.

La directora del ICI subraya que Mascarilla19 es la combinación entre esa parte indispensable de los equipos de protección que se utilizan durante esta crisis sanitaria y el número 19 viene por COVID19. El hecho de que se haya transportado tan rápido a tantos puntos del mundo destaca que se debe a que en casi todos los lugares hay farmacias y a que "la violencia de género es universal".

Tras dar la voz de alarma "no estás sola"

Fumero explica que una vez que la mujer víctima de violencia de género pronuncie estas palabras no se le hará pasar por el mal trago de contar su situación a la persona que la atienda en la farmacia, que tan solo le pedirá sus datos personales y llamará al 112 para que se active el protocolo. Una vez que la policía así como las profesionales del DEMA (Dispositivo de Emergencias para Mujeres Agredidas financiado por el Gobierno de Canarias y los cabildos) se personen en el lugar, "con delicadeza, conocimiento y protocolo, acompañarán a la mujer para que cuente y narre con sus tiempos", asegura.

Para la directora del ICI es importante destacar que existen recursos de apoyo para estas mujeres y que "no están solas". Tendrán apoyo jurídico si lo desean y serán acompañadas a denunciar si así lo deciden. Una persona del dispositivo la podrá acompañar además al centro de salud si necesita asistencia sanitaria. También recuerda que existe apoyo para que estas mujeres no tengan que volver a sus casas si corren peligro. Una vez que dé la voz de alarma puede quedarse en un centro de atención inmediata durante 15 días donde se hará un diagnóstico exhaustivo de su caso. Posteriormente, puede quedarse en uno de los centros de acogida durante un año, donde no tendrá que pagar manutención y se podrá quedar con sus hijos. Allí se le ofrecerán talleres y programas de inserción laboral. Cuando pase este período podrá además entrar en un piso tutelado. "Es importante que sepan que no se van a quedar en la calle", insiste Fumero.

La iniciativa está sirviendo de herramienta para denunciar casos de violencia machista y por ello ya el Gobierno de Canarias se plantea que continúe después del estado de alarma en colaboración con los colegios de farmacias, que han mostrado buena disposición. Además, desde el ICI se han puesto en marcha otras medidas como la publicación en su página web de un plan de seguridad para mujeres víctimas de violencia de género durante el estado de alarma. Se trata de una guía en la que se aportan consejos para protegerse, así como recursos a los que pedir ayuda. La guía es accesible, ya que un dato relevante es que que el 27% de las 55 mujeres asesinadas el pasado año por sus parejas o exparejas en España contaba con una discapacidad, una realidad que apenas se suele mencionar.

Canarias, no obstante, se encuentra de luto esta semana. Durante el estado de alarma una mujer de 78 años y que tenía una discapacidad ha sido asesinada por su marido en el barrio capitalino de La Isleta. Él mismo confesó los hechos el pasado fin de semana y se encuentra ya en prisión. La Delegación del Gobierno para la violencia de género ha recordado que las mujeres mayores tardan hasta 15 años en denunciar esta situación. Desde el Ministerio de Igualdad también se han reforzado las medidas estas semanas y para ello se aprobó un Real Decreto Ley para garantizar la atención a las víctimas, como parte del Plan de Contingencia por la crisis del COVID-19. Así mismo, recuerda que en situaciones de peligro o emergencia por violencia machista no existirá sanción por salir a la calle para pedir ayuda o dirigirse a cualquiera de los recursos policiales, judiciales o de otro tipo.