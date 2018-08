Los vecinos de Salinetas y Melenara, ‘mosqueados’, se movilizan ante el constante acoso de los insectos

Ni el calor, ni el buen tiempo, ni la buena restauración. Las moscas se han convertido en las grandes protagonistas de este verano en las playas de Melenara y Salinetas, en el municipio grancanario de Telde. No hay insecticida que pueda con ellas, llegan y se acoplan entre los usuarios y vecinos para incordiar, picar e incluso morder, provocando el malestar entre quienes quieren disfrutar de una jornada de playa. Ahora, los vecinos han decidido tomar cartas en el asunto y están liderando una protesta con el objetivo de remitir una carta al director de Salud Pública del Gobierno de Canarias y al área de Salud Pública del Ayuntamiento teldense para que busquen una solución.

Una de las vecinas afectadas, Cristina Fernández, es la promotora de la recogida de firmas a través de la plataforma Change.org, donde ya han superado los 1.000 firmantes. Fernández asegura que la situación es insoportable, “cierro las dos puertas de la cocina y mato 50 moscas antes de comer”, cuenta.

Se acercan a los usuarios y muerden, algo que no pasa desapercibido, “cuanto te muerden no te queda duda”, afirma Fernández, al mismo tiempo que aclara que estos insectos no transmiten enfermedades. “Enviamos imágenes del tipo de mosca a un especialista en epidemiología y nos descarta la transmisión de enfermedades en humanos”, explica, pero insiste en la situación tan incómoda que provocan.

El problema de las moscas no es algo nuevo en las playas de Salinetas y Melenara, pero según los vecinos nunca se había agravado tanto como este año. La situación se está dando desde el principio de mes de junio, con el comienzo de la época estival y la subida de las temperaturas, que propician su proliferación y que salgan en busca de su objetivo.

En la costa de Telde habitan dos tipos de estos de insectos: la mosca común que cuenta con las condiciones óptimas para reproducirse, y la conocida como mosca de los establos, que sólo se reproduce en estiércol, hierba o en paja mojada y se ha convertido en el gran problema, ya que se dedica a morder a las víctimas.

Los vecinos culpan a la mala gestión del estiércol generado en las fincas agrícolas colindantes el aumento de la presencia de estos insectos. “La mosca viene del estiércol, que está tanto en dos montañas gigantes que hemos encontrado en dos fincas aledañas como en la vaquería”, explica Fernández, y no descarta que pueda haber más. “Esta mosca se reproduce en el estiércol, lo hemos confirmado con dos entomólogos”, asegura.

Montañas de estiércol en las fincas agrícolas cerca de las playas de Salinetas y Melenara.

Desde el colectivo vecinal critican que el Ayuntamiento no esté haciendo nada para combatir a las moscas. “Están dando explicaciones poco creíbles”, cuenta la promotora de la iniciativa. Según Fernández han apuntado hacia la basura, “que ni es alimento ni es zona de cría de las moscas mordedoras de los establos”, y detalla que el insecto necesita 15 días desde que pone los huevos hasta que se convierte en mosca y “la basura la recogen todos los días”, aclara.

La vecina insiste que desde el Consistorio “están lanzando balones fuera” y critica que han sido incapaces de identificar la mosca y la fuente pese a haberles facilitado el trabajo. “Se lo hemos puesto en bandeja”, apunta.

La promotora del Change.org recuerda que cuando comenzaron con la recogida de firmas, desde el Consistorio les aseguraron que “no podían ser las fincas porque habían ido y no habían visto ninguna irregularidad” y achaca que “todavía sostienen que los restaurantes tienen que ver”, refiriéndose a la versión que da el ayuntamiento teldense. “Se está victimizando a los restaurantes, que además de dejar de vender por la incomodidad de las moscas y recibir las quejas de los clientes, el ayuntamiento está apuntando hacia ellos”.

A todo esto, desde el Ayuntamiento de Telde aseguran que “se están haciendo inspecciones diarias” y “se ha constatado que el número de moscas ha descendido”. El Consistorio recuerda que se ha abierto un expediente informativo a una de las fincas agrícolas y espera que “con las medidas que ha tomado la empresa se elimine el tema, porque hasta ahora no pueden confirmar que el 100% del problema sea ese”.

Desde el colectivo vecinal no entienden por qué se ha abierto un expediente informativo y no sancionador, ya que ellos están seguros de que el problema viene de ahí. “¿Cómo se puede permitir que en las proximidades que estamos, porque no estamos hablando de una zona rural, que en verano la gestión del abono sea esa?”, se pregunta Cristina Fernández. “No me creo que sea legal”.

El ayuntamiento teldense se escuda en que no se ha culpado a los restaurantes, “lo que se ha dicho es que dada la situación que se extremen las medidas”. Allí hay varias fincas y una de ellas está haciendo un tratamiento “poco apropiado del estiércol”, y aseveran que “la solución no es competencia del ayuntamiento”.

Moscas en la costa del municipio grancanario de Telde.

“Una vez generado el problema hay que intentar solventar las causas de esas condiciones que hagan que las moscas desaparezcan”, aclaran. “La empresa ha tomado medidas correctoras y vamos a confiar en que esto en los próximos días se acabe”, sentencian desde el Consistorio grancanario.