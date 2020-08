El brote de coronavirus en Tejeda lo causó un positivo asintomático que se saltó la cuarentena para ir a un cumpleaños

Había dado positivo por COVID-19 en la prueba PCR. No tenía síntomas pero tenía que permanecer en casa en cuarentena. Sin embargo, justo en esas fechas le habían invitado a una fiesta de cumpleaños en Tejeda, en la cumbre grancanaria y no se lo quería perder. Ahora catorce de los asistentes a la fiesta también están contagiados y otros cinco están en seguimiento.

Según ha confirmado la Consejería Sanidad a este periódico, la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria ha iniciado una nota informativa sobre el caso para que la Dirección General de Salud Pública pueda sancionar al infractor.

Casos como este son los que más preocupan a la Consejería, que alerta de que, con tantos casos activos en las Islas, la epidemia se puede descontrolar si no hay colaboración ciudadana, especialmente de aquellos que han dado positivo en las pruebas o han estado en contacto con alguien contagiado.

Las reuniones de jóvenes y el ocio nocturno están detrás de la mayoría de los brotes declarados en las Islas - uno de ellos con más de 100 casos relacionados - lo cual ha empujado al Gobierno a echar el cierre del ocio nocturno.

El brote ha generado revuelo en Tejeda, que no tiene ningún residente contagiado de COVID-19 actualmente ya que, según ha confirmado Sanidad, todos los afectados por el brote son de fuera del municipio. En un comunicado aclarando los datos epidemiológicos del municipio, el Ayuntamiento pide a los habitantes que, aunque no haya ningún positivo en el pueblo, no bajen la guardia.

El pasado domingo el Cabildo de La Gomera también publicó una aclaración después de que Sanidad contabilizara dos positivos entre sus residentes. Se trata de casos detectados en residentes gomeros que estaban en otras islas y permanecen aislados.