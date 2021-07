Sin cambios en los niveles de alerta este jueves, según ha avanzado el presidente de Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este jueves que no se prevé que aumenten ni bajen los niveles de riesgo por coronavirus en ninguna de las islas del Archipiélago, apuntando que a falta de conocer los datos oficiales, las cifras de este jueves son "muy semejantes" a los del mismo día de la semana pasada, "incluso con algún descenso". Eso es un buen índice, ha añadido el dirigente, ya que no se está aumentando porcentualmente de una semana a otra.

De todos modos, ha admitido que preocupa "muchísimo la presión hospitalaria" porque se trata de un indicador que "va con retroceso", citando así el informe epidemiológico del jueves pasado en el que se reflejaba que la UCI de Tenerife había aumentado "un 43% en una semana", por lo que ha reconocido que si se mantienen esos porcentajes se va a tener "muchas más dificultades" que las que ya se tienen.

Por ello, dijo que hay que estar "muy pendiente" de los próximos días y ver si se puede "doblegar en los próximos días la curva", a lo que añadió se debe sumar la vacunación, ya que la voluntad sigue estando en alcanzar el 70% de la población diana con doble pauta "en días".

Por otra parte, en relación a la posibilidad de exigir a los empleados públicos de ciertos sectores que se vacunen contra la Covid-19, el presidente de Canarias mantiene que si bien la "vacunación no es obligatoria", sí que trabajan en la posibilidad de exigir a los empleados públicos que están en hospitales, residencias, centros educativos, administraciones, que se vacunen si no lo han hecho.

Para Torres esto "no significa ir en contra de nadie", sino que responde a una solidaridad colectiva. De todos modos, ha puntualizado que se trata de un tema que los servicios jurídicos tienen que analizar porque, dijo, "no" se va a "imponer nada que no tenga cobertura" legal.

Nuevas decisiones

En cuanto a la solicitud cautelar de los empresarios de Tenerife al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que se anule la obligatoriedad de presentar el certificado COVID para acceder al interior de establecimientos, Torres ha afirmado este jueves que "respeta" a quien quiera, de manera individual o colectiva, acudir a los tribunales, pero que su Ejecutivo seguirá defendiendo "lo que sea mejor para la salud". Además, ha admitido que cada vez cuenta con menos herramientas y, por tanto, "más difícil va a ser" contener la pandemia. "Nuestra obligación es seguir actuando como lo hemos hecho todos estos meses con medidas que han funcionado, como limitar el número máximo de personas en reuniones sociales", medida que el Gobierno canario ha solicitado al TSJC prorrogar hasta finales de agosto.

"Vamos a seguir tomando las decisiones que desde el punto de vista epidemiológico los científicos y expertos trasladan que debemos tomar para frenar los contagios", concluyó.