Tenerife suma casi medio millar de positivos en un día y sus UCI entran en riesgo extremo

La isla de Tenerife sigue siendo la locomotora de la quinta ola de la pandemia en Canarias y este miércoles se ha anotado casi medio millar de nuevos positivos detectados en las últimas 24 horas. En concreto, ha sumado 485 casos, lo que ha elevado los casos activos hasta los 7.259 (toda Canarias tiene 12.523). Es, por tanto, la isla con mayor número de personas enfermas de COVID-19. Gran Canaria, la otra isla capitalina, presenta este miércoles 4.283 activos.

Santa Cruz de Tenerife se mete entre las 20 grandes ciudades con más contagios de COVID de toda España

Saber más

Estos datos han impulsado la incidencia acumulada (IA) a siete días en la isla del Teide hasta los 311,65 casos por cada 100.000 habitantes, y a 14 días, hasta los 588,84. La buena noticia es que se cumplen varios días ya en los que la curva, aunque no baja, ha dejado de subir y se mantiene prácticamente plana.

El Informe Diario de Situación de COVID en Canarias, elaborado por la Consejería de Sanidad, apunta, además, otro dato preocupante. De los ocho indicadores epidemiológicos que conforman dicho documento, Tenerife ha añadido otro al nivel de riesgo extremo, con lo que ya son cinco, y no cuatro, como hasta este martes (IA a siete y 14 días, e IA a siete y 14 días en mayores de 65 años). El último en teñirse de marrón es el porcentaje de ocupación de camas UCI por pacientes con COVID. Esto ha ocurrido al superar este miércoles el 25% (concretamente con un 25,27%) de las camas disponibles en unidades para pacientes críticos con enfermos con coronavirus. Tan solo la isla de La Palma presenta ese dato peor que Tenerife (26,92%), mientras que el resto de islas lo mantienen en riesgo bajo o mínimo.

Además, aunque los otros tres indicadores no están en color marrón, están en riesgo alto (rojo): la positividad, la ocupación de camas hospitalarias con pacientes con COVID y la trazabilidad. Este último, con un 35%, indica que solo ese porcentaje de los casos en la isla conoce cómo se contagió. Es decir, el 65% de los positivos tienen un origen desconocido, bien porque realmente no se sabe cómo se produjo la infección, bien porque no se quiere informar a Sanidad y obligar al aislamiento a las personas que hayan sido contacto estrecho.

El ocultar esa información impide el correcto rastreo del virus y, por tanto, frenar su avance, por lo que tanto el presidente del Cabildo insular, Pedro Martín, como el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, han pedido en diversas ocasiones más colaboración de la ciudadanía con los rastreadores.

Dispersión de casos

Los peores datos los presenta la capital, Santa Cruz de Tenerife, que esta semana ha vuelto a colocarse entre las 20 grandes ciudades (más de 40.000 habitantes) de España con peores datos de incidencia.

Pero, como viene siendo la norma durante toda la pandemia en la isla, los contagios no se limitan a su zona metropolitana, donde vive la mayor parte de la población, sino que se contabilizan en todos los municipios, que muestran también indicadores de riesgo alto o muy alto. De hecho, en la lista de municipios de toda España con peores datos en los últimos siete días se sitúan también Adeje, Granadilla y La Laguna.

Tenerife, en nivel 4

La isla de Tenerife entró este lunes en nivel 4 de alerta sanitaria, el más restrictivo en las Islas, que supone que las reuniones sociales, tanto en el ámbito público como privado, no pueden superar las dos personas, y que se limita el acceso al interior de restaurantes, cafeterías, bares, cines y teatros, entre otros locales, salvo presentación del Certificado COVID.

El Gobierno canario contaba con poder aplicar un toque de queda en la isla entre las 00.30 horas y las 06.00 dada su elevada incidencia pero fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El Ejecutivo presentó entonces un recurso ante el Tribunal Supremo, pero este martes llegó este nuevo varapalo judicial para el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres: el alto tribunal consideró que la medida era desproporcionada y no estaba debidamente justificada, con lo que daba la razón al TSJC. Con este son ya tres medidas que la justicia tumba en las Islas, tras los cierres perimetrales y el toque de queda tras decaer el estado de alarma; las restricciones a la hostelería en interiores en nivel 3; y ahora, de nuevo, el toque de queda.