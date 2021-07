Nivel 4 en Canarias: estas son las medidas vigentes en Tenerife tras la actualización de las restricciones

Este lunes, 26 de julio, han entrado ya en vigor los cambios en los niveles de alerta acordado por el Ejecutivo canario el pasado jueves, en el Consejo de Gobierno semanal. Así, Tenerife ha subido al nivel 4 de alerta sanitaria y estrenará nuevas medidas de protección frente a la COVID-19, que han sido publicadas ya este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Estas nuevas restricciones afectan, sobre todo, a los usuarios que no tengan la pauta vacunal completa, algo de lo que se han librado, por el momento, las islas en nivel 3 (Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma).

Hostelería y restauración

Nivel 4

Las terrazas al aire libre tendrán un aforo máximo del 75% y se permitirán 6 comensales por mesa. En el interior, el aforo será del 50%, pero con la novedad de que solo podrán acceder aquellos usuarios que dispongan del certificado COVID-19, que indique que ha recibido la pauta vacunal completa, es decir, que están inmunizados contra el virus. Si el cliente aún no dispone de este documento, podrá presentar una Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) (no se incluye entre estas los autotest diagnósticos que se venden en la farmacia) negativa y realizada en las últimas 72 horas o, por otra parte, certificar que ha superado la infección en los últimos seis meses. Se exime de esta obligación para el acceso a los menores de 18 años, que igualmente computarán para el aforo máximo. Es decir, si un menor de entre 12 y 17 años va con sus padres a un restaurante a comer, no necesitará cumplir con las nuevas exigencias, a diferencia de sus padres o de sus acompañantes mayores.

El máximo de comensales permitido por mesa en interiores será de cuatro personas.

En cuanto al consumo en barra, también se necesitan los requisitos citados para entrar y se permiten grupos de 2 personas, siempre dentro de los espacios señalizados. Con la entrada en vigor del nivel 4, los bufés y autoservicios en interior quedan prohibido, aunque sí se permitirán al aire libre. No se incluyen dentro de esta restricción los bufés de los complejos hoteleros, que podrán seguir prestando su servicio en zonas interiores.

El cierre completo del establecimiento y servicio de recogida en el propio local estará permitido hasta antes de las 00.00 horas.

Nivel 3

Las restricciones frente a la COVID-19 en los establecimientos hosteleros de las islas que se encuentren en nivel 3 son casi las mismas, con la única diferencia de que el aforo en interiores será del 40% sin necesidad de aportar el certificado COVID, una prueba diagnóstica negativa o un documento que demuestre que el comensal ha pasado la enfermedad en los últimos seis meses. Sin embargo, este porcentaje se podrá elevar hasta el 50% en el caso de que un mínimo del 10% de los usuarios dispongan de los tres requisitos anteriormente nombrados. La otra diferencia con respecto al nivel 4 es que, también en interior, el máximo de comensales por mesa será de 4 personas si se trata de no vacunados y de 6 si dichas personas han recibido la pauta vacunal completa.

Limitación de horarios

Nivel 4

El cierre total de los establecimientos se producirá entre las 00:00 h y las 06:00 horas, a excepción de:

Los centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Los servicios públicos esenciales, críticos y servicios de transporte público.

Los servicios sociales y sociosanitarios.

Los centros o clínicas veterinarias.

Los establecimientos comerciales dedicados a la venta de combustibles para la automoción.

Servicios de alquiler de vehículos

Servicios funerarios y velatorios

Los establecimientos de restauración integrados en centros y servicios sanitarios.

La actividad industrial y el comercio mayorista.

Servicios de abastecimiento a los servicios y actividades anteriores, así como a los establecimientos de alimentación y bebidas.

Nivel 3

Los establecimientos que se encuentren en este nivel de alerta no contarán con limitaciones horarias.

Espacios y actividades culturales

Nivel 4

Solo podrán acceder a espacios culturales, tales como teatros, cines y auditorios, las personas que cuenten con el certificado que demuestra que tienen la pauta vacunal completa, o aquellas que presenten una PDIA negativa y realizada en las últimas 72 horas o un documento que certifique que ha superado la infección en los últimos seis meses. Se podrá acomodar al público por grupos de convivencia estable de hasta 4 personas y se mantendrá, como mínimo, dos butacas libres (señalizando la prohibición de su uso) entre grupos de convivencia en la misma fila horizontal y una butaca libre tanto delante como detrás de cada butaca ocupada. En caso de no contar con butacas fijas, se mantendrá una distancia perimetral de 1.5 metros de separación entre grupos de convivencia.

El aforo máximo permitido será del 55% y estará prohibido comer y beber durante el espectáculo o las sesiones.

Nivel 3

Para el acceso a estos establecimientos de las islas en nivel 3 no se requerirá ni certificado COVID ni PDIA negativa ni documento que acredite que se ha pasado la enfermedad. Eso sí, el aforo se mantiene en un 55% y podrá acomodarse al público por grupos de convivencia estable de hasta 6 personas.

Deporte

Nivel 4

Aquellas personas que realicen actividad física y deportiva no federada en zonas interiores de instalaciones y centros deportivos deberán tener en cuenta que estos espacios estarán exclusivamente reservados a los usuarios que dispongan del certificado COVID, con pauta vacunal completa; una PDIA negativa realizada al menos 72 horas antes o, por otro lado, los que certifiquen que han superado la enfermedad en los últimos seis meses. El aforo será del 33% en estas instancias y se garantizará el mantenimiento de la distancia de seguridad de 2 metros en todo momento. Se permite un número máximo de 4 personas por grupo incluido el monitor, garantizando que se mantiene la distancia indicada entre los distintos grupos en todo momento. Se hará uso de la mascarilla cubriendo nariz y boca permanentemente.

Nivel 3

En el nivel 3, una vez más, no se necesitará disponer con los requisitos anteriores para acceder a estos espacios deportivos. En este caso, no superará el 50% del aforo deportivo en cada uno de los espacios. En actividades colectivas en las que no sea posible mantener la distancia de 2 m permanentemente, se permiten grupos de 4 personas como máximo incluido el monitor, con uso obligatorio de mascarilla. Se garantizará la distancia de seguridad de 2 metros entre los distintos grupos en todo momento.

Transporte público

Nivel 3 y 4

Se reduce el aforo al 33% y se reforzarán las líneas de mayor afluencia.

Eventos multitudinarios

Nivel 3 y 4

Se recomienda el aplazamiento de cualquier celebración o evento multitudinario no sujeto a autorización.

Establecimientos y locales de juego y apuestas

Nivel 4

Una vez más, el acceso a estos locales quedará restringido a las personas que dispongan del certificado COVID, las que muestren una PDIA negativa o un documento que certifique que ha pasado la enfermedad en los últimos seis meses. El aforo máximo será del 33% y queda prohibido el consumo de bebidas o comidas. Las mesas contarán con una ocupación máxima de 4 personas garantizándose la distancia de 2 metros entre sillas de diferentes mesas.

Nivel 3

El aforo será el mismo que en nivel 4, 33%, pero los usuarios, en este caso, podrán acceder sin presentar los requisitos requeridos en el nivel de alerta más alto. También estará prohibido el consumo de bebidas y comidas y la ocupación máxima por mesa será de 4 personas, garantizándose la distancia de 2 metros entre sillas de diferentes mesas.

Espectáculos públicos

Nivel 3 y 4

No se podrán celebrar.

Campamentos infantiles

Nivel 3 y 4

Al aire libre, y en espacios interiores, el aforo de los campamentos infantiles y juveniles será del 33% y el máximo de personas establecido, de 20 personas, incluidos los monitores, distribuidos en grupos de máximo 4 personas.

Piscinas

Nivel 4

Las instalaciones descubiertas tendrán un aforo del 33% y se permitirán grupos de máximo 2 personas. Las piscinas cubiertas de titularidad pública solo estarán abiertas para usuarios que precisen de la actividad con fines terapéuticos y mejora de la salud. Los spas o piscinas de hidromasaje cubiertas permanecerán cerrados.

Nivel 3

En esta fase, las medidas son las mismas exceptuando el máximo de personas, que se amplia a 4.