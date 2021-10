Canarias registra menos de 60 nuevos contagios de COVID-19 este viernes

Canarias ha registrado este viernes 59 nuevos casos de coronavirus, que elevan el total de acumulados a 95.963, y el fallecimiento de un de un hombre de 68 años en Tenerife vinculado a un brote familiar, que padecía patologías previas y permanecía ingresado en el hospital.

Según informa la Consejería de Sanidad, en la actualidad, en las islas hay 702 pacientes activos de COVID-19, de los cuales 23 están ingresados en UCI y 94 permanecen hospitalizados.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 16,22 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 34,70 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma 25 casos con un total de 45.879 casos acumulados y 361 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.615 casos acumulados, 24 más que el día anterior y 240 activos.

Mientras, Lanzarote contabiliza cuatro nuevos casos con 6.969 acumulados y 62 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.516 casos acumulados, seis casos nuevos, y 32 activos.

La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.111 acumulados y tres casos activos; El Hierro no registra nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 467 y sus activos son tres. Por su parte, La Gomera no suma casos, por lo que sus acumulados son 404 y se mantiene sin casos activos.

Por último, hasta este viernes se ha realizado un total de 2.191.714 pruebas diagnósticas en las islas, de las que 5.012 se corresponden al día de ayer.