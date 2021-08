Carta abierta a Ángel Víctor Torres y su 'pacto de las flores', por el comité de huelga de la comunidad autónoma

Sr. presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, desde el Comité de Huelga del personal de la Administración General del Gobierno Autónomo de Canarias, nos vemos obligados a utilizar este medio para dirigirnos a usted, tras los intentos infructuosos de que nos de una cita, lo cual manifiesta la dejación en sus competencias en relación a la gestión de recursos humanos y el desinterés para dar respuesta al conflicto que sostienen los empleados públicos desde enero de 2021. Esto refleja claramente que su proyecto político no pasa por la defensa de los Servicios Públicos, sino claramente por la privatización de los mismos, lo que choca frontalmente con el posicionamiento histórico de su partido del que ya no queda ni el significado de sus siglas.

Su consejero de Administraciones Públicas, lejos de establecer vías de comunicación con el Comité de Huelga, interactúa con éste a través de artículos de prensa donde plasma sus verdaderas intenciones sin tapujos, totalmente contradictorias con el Acuerdo alcanzado el 23 de Abril y firmado el 21 de Junio del presente año. Pero lo que no es propio del Sr. presidente, es que durante los ocho meses de conflicto laboral del personal de Administración General no se haya dirigido ni pronunciado al respecto, ni siquiera a través de los medios de comunicación. Esto muestra la falta de consideración que tiene usted hacia los empleados públicos y lo poco que le preocupa la gestión de los Servicios Públicos. Es el 27 de Julio de 2021, donde usted en un titular de prensa se digna a anunciar lo siguiente “El presidente de Canarias se compromete a alcanzar una solución "justa, legal y consensuada" con los interinos”.

SR. PRESIDENTE:

¿Sabe usted que el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de su Gobierno ha firmado un acuerdo con el Comité de Huelga el 21 de Junio de 2021 y que fue certificado el 23 de abril del 2021?

De tener conocimiento del mismo, ¿ha leído usted los compromisos alcanzados en su contenido? De dicho acuerdo se deriva la constitución de dos Mesas de Trabajo, una de catálogo del personal y otra técnica que de viabilidad jurídica a la solución negociada, para conseguir la permanencia del personal en abuso de temporalidad.

A fecha de la redacción de esta carta se ha celebrado una reunión de la Mesa de Catálogo en la que se decide el reconocimiento de “Abuso de Temporalidad” en el sentido que reconoce el Tribunal Supremo, más de tres años de antigüedad. En esa Mesa se adquiere el compromiso de una segunda convocatoria en la semana del 26 al 30 de Julio, compromiso que una vez más la Administración incumple.

¿Es usted conocedor de cual es la mayoría sindical en la Administración General de la Comunidad Autónoma?, si es así ¿está usted queriendo buscar la solución de los empleados temporales en un foro que no tiene representatividad ni competencia para ello?

Debería ser usted más cuidadoso con la denominación que utiliza para los ámbitos de negociación del conflicto; Comité de Huelga, Acuerdo 23 Abril 2021, Mesas de Trabajo y Mayoría Sindical, esos Sr. Presidente son los foros en los que debe moverse. Otros conceptos que usted debe añadir a los que utiliza son los siguientes:

Fraude de ley y abuso en la contratación temporal.

El acceso a la Administración Pública los establece esta, atendiendo siempre a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

La Administración es la infractora y aún continúa sin establecer sanción por la ilegalidad cometida durante décadas, siendo los empleados públicos las víctimas.

Directiva 1999/70/CE traspuesta para el sector privado, dónde son sancionadas las empresas infractoras precisamente por quien comete la misma infracción impunemente.

Los Empleados Públicos Temporales no van a acceder, ya están dentro desde hace décadas, no se pretende la conversión en funcionarios sino que se garanticen los mismos derechos del personal fijo. Esta solución ya se ha llevado a cabo en Canarias y no tiene que buscar muy lejos, pregunte dentro de su gobierno, en el PSOE, en NC, tiene usted varios casos.

Cuando anuncia usted que faltan más recursos humanos para resolver todos los proyectos europeos que vienen, ¿Cómo piensa gestionarlos? O es que ¿tiene usted un plan que no puede contar? Dice usted que con hora extras, incentivando económicamente, acuerdos con fundaciones, colegios profesionales y cámaras de comercio.

Sr. Presidente ¿es usted consciente de la envergadura de dicha inversión? Los empleados públicos, que somos los que movemos y gestionamos los servicios públicos le decimos rotundamente que NO. Que su actitud es de una irresponsabilidad sin precedentes. Que Canarias no merece un gestor como usted ni su equipo de gobierno ante la peor crisis que se conoce en nuestra historia reciente. No solo no puede gestionar con los recursos existentes, sino que además quiere llevar a cabo un ERE en la Administración Canaria, que supondrá la pérdida de conocimiento y capacidad. Además de un gasto económico considerable e inasumible en indemnizaciones, habría que añadir los que vendrán derivados del fraude de ley y las consecuencias de no cumplir el derecho comunitario.

De no ser así, este Comité de Huelga tendrá que tomar cartas en el asunto y actuar en consecuencia por el injusto ataque al que está sometido el colectivo, haciendo valer su legítima representatividad como órgano de negociación en este conflicto.

Además, no confunda usted a la opinión pública con campañas de desprestigio de los empleados públicos. A éstos no hay que obligarlos a vacunarse, Sr. Ángel Víctor, más bien han sido los empleados públicos los que han tenido que instar al Gobierno a que se les vacune por responsabilidad, acudiendo incluso a los servicios de prevención para ello.

Sr. Presidente, asuma su responsabilidad y reconduzca esta injusta situación. Lidere la búsqueda de una solución desde Canarias al conflicto y afrontemos el reto del mantenimiento y funcionamiento de los Servicios Públicos. Abandone su posición centralista y defienda sus Islas con el mismo ímpetu que defiende usted otros intereses, como hizo su Gobierno al unísono con el REF. Su postura le aleja de la posición ideológica que vende su partido.

Señores del Gobierno de Canarias que conforman el “Pacto de las Flores”, es evidente que cual pastel dividido en cuatro, se encuentran ustedes cada uno en sus parcelas estancas y gestionando a su antojo cada una de ellas. Queremos recordarles que la responsabilidad es de TODO EL GOBIERNO.

Sr. Román Rodríguez, ¿sabe usted quién va a gestionar los fondos de los que es responsable su departamento? El partido al que pertenece Nueva Canarias se convirtió en cómplice necesario para la convalidación del RDL de Iceta. RDL, que no es más que la materialización del plan de Montoro para ejecutar un ERE en la Administración, arrasando con 800.000 afectados, de los cuales 55.000 son familias canarias que llevan luchando por la justicia laboral desde el mes de enero de 2021, sin que usted se haya posicionado al respecto. Contradictoriamente el Sr. Pedro Quevedo, en reunión mantenida con nuestra Plataforma, manifestó haber consolidado su plaza a través de una resolución administrativa.

Sr. Casimiro Curbelo, ¿va a permitir usted que el Gobierno de Canarias, del que forma parte, ponga en la calle a 55.000 empleados públicos en Canarias? ¿Tiene usted en cuenta que un alto porcentaje de los afectados de la Administración Local pertenecen a la organización insular que usted representa?

Sra. Noemí Santana, sin olvidar la traición a los empleados públicos de este país, pertrechada por su partido en el Congreso, queremos recordarles que no están ustedes en la oposición, por tanto no actúen como tal. PODEMOS CANARIAS, tiene que hacer algo más que apoyar a los empleados temporales en Twitter y Facebook. Son parte del Gobierno, han vendido un programa electoral que no deja dudas, a menos que este tiempo con representación en el Gobierno haya emborronado las razones de su existencia como partido político.

En Canarias, a 5 de agosto de 2021