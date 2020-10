El color y la fantasía inundan la pasarela de Moda Baño Gran Canaria con marcas consagradas como las de Guillermina Baeza y Aurelia Gil

La Semana de la Moda Baño de Gran Canaria ha dado este viernes la bienvenida a sus diseñadoras consagradas, que en esta ocasión han contado con una titular de excepción, Guillermina Baeza, y otros nombres de trayectoria tan asentada como Aurelia Gil, mientras que modelos de primer nivel como Helen Lindes, Águeda López, Juan Betancourt o Toni Engonga han sido los encargados de dar vida a las colecciones en la imponente pantalla circular que corona la espectacular puesta en escena de la edición 2020.

Los focos se encendieron para dar comienzo a esta segunda jornada inundada por los mismos nervios y emoción que el primer día con la colección de TCN, referente mundial de la moda baño y encargada de abrir la pasarela que se celebra en Maspalomas bajo la coorganización del Cabildo de Gran Canaria e IFEMA. La firma, fiel a sus orígenes, ha apostado por su estilo característico bohemio y sin estridencias, y con San Remy y los campos de lavanda de La Provenza como hilo conductor de la colección primavera verano 2021, y protagonistas de una historia de momentos únicos en los que la mujer TCN viste para un verano ligero.

A continuación subieron a la pasarela Chela Clo y Diazar con un desfile doble que no dejó indiferente a los espectadores. La primera presentó su colección Discordant Retro Vibes, que abraza las tendencias actuales de la moda juvenil neoyorkina inspirada en los años 90. Diazar, por su parte, apostó por el negro como leitmotiv de la colección The New Black, by Diazar.

Guillermina Baeza, invitada de excepción, subió a la pasarela desvelando una colección nacida de la magia de Tánger. Los colores evocan naturaleza: los azules llevan al mar, y los naranja, crudos y malvas, a un atardecer en el café Haffa.

A Baeza le siguieron Carlos San Juan y Gottex. El primero, para diseñar su colección, ha explorado la forma en que los cables tensores consiguen sostener las estructuras más espectaculares, dotándolas al mismo tiempo de una extraordinaria belleza. Gottex presentó por su parte una colección con técnicas novedosas, formas vanguardistas y una variedad de nuevas texturas y tejidos suaves.

El tul y la fantasía fueron los protagonistas del desfile de Aurelia Gil, encargada de clausurar la jornada. Su colección está llena de looks espectaculares, puros y sin artificios, con las prendas de baño como protagonistas, pero también otros totalmente estructurados que utilizan la pieza de baño como base sobre la que crear un look de etiqueta, una combinación perfecta para cerrar el desfile.

Hasta el sábado, 24 de octubre, la pasarela canaria acogerá los desfiles de las firmas canarias Diazar, Palmas, Carlos San Juan, Maldito Sweet, Lucas Balboa, Chela Clo, Nuria González, Arcadio Domínguez y Aurelia Gil; junto a Kokú Kids, Ladybug’s Cris e It Child en la categoría infantil.

Asimismo, la pasarela cuenta con la participación de firmas referentes del sector nacional e internacional como TCN, Bannana Moon, Livia, Guillermina Baeza, Carlos San Juan, Gottex, Aurelia Gil, Dolores Cortés, Como un Pez en el Agua, Énfasis, All Sisters, All That She Loves, Palmas, Miss Bikini y Ágatha Ruiz de la Prada; junto a las marcas infantiles Fátima Rodríguez, Bannana Moon Kids, Dolores Cortés Kids, Cosas de Mon y Belle & Rebel.