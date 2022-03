La confluencia de médicos temporales y Asaca llevan a los tribunales su exclusión de la mesa de negociación de Sanidad

La denominada Federación Canaria Sanidad Avanza (Fecsa), nacida de la alianza entre la confluencia de médicos temporales de las Islas y el sindicato Asaca, ha formalizado una demanda para reclamar su inclusión en la mesa sectorial, el máximo órgano de negociación colectiva entre la dirección y los trabajadores del Servicio Canario de Salud (SCS). La negativa del área que dirige el socialista Blas Trujillo a reconocerle personalidad jurídica a esta federación, constituida en verano del año pasado, ha llevado a sus representantes a acudir a la justicia al considerar vulnerado los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

Además, Fecsa ha solicitado como medida cautelarísima la suspensión de la orden del consejero de Sanidad que le deniega sus pretensiones. Su objetivo es poder tener representación en la próxima reunión de la mesa sectorial, que está convocada para el viernes 8 de abril y donde se prevé abordar la aplicación de la Ley 28/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. La participación de esta alianza en esa mesa es “crucial” para el personal al que representa, sostiene la demanda, que incide en que, de no acceder el tribunal a su petición, el perjuicio que le ocasionaría “sería irreparable”.

La federación se constituyó ante notario el 19 de junio de 2021 en Santa Cruz de Tenerife tras la unión de dos organizaciones que concurrieron por separado a las elecciones sindicales celebradas ese mismo mes en las áreas sanitarias de Gran Canaria y Tenerife: el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca, acrónimo con el que se presentaron representantes de la confluencia) y la Asociación Sindical Autónoma de Canarias (Asaca), una organización que había formado parte de la mesa sectorial del área durante los cuatro anteriores años.

La suma de los delegados obtenidos por ambas candidaturas en las pasadas elecciones sindicales supera el 10% de la representación mínima exigida por ley para ser miembro de pleno derecho de la mesa sectorial. En total son 186 los delegados que se computan en las diferentes áreas sanitarias del Archipiélago canario, por lo que para participar en el órgano de negociación colectiva se requiere, al menos, 19 representantes. Semca y Asaca acumulan 24.

Las organizaciones mayoritarias en la mesa sectorial siguen siendo CCOO, UGT y Cemsatse. Tras su alianza, la nueva federación hizo un llamamiento a otras centrales sindicales para intentar conformar una nueva mayoría y “avanzar hacia una negociación más justa” en la defensa de la sanidad pública, previendo además la próxima celebración de elecciones en otras islas.

En junio, la confluencia de médicos temporales logró seis delegados en Gran Canaria, los mismos que Asaca. En esta área de salud ganó Sepca, con 12 representantes, mientras que Intersindical logró 4 y Cobas, otros 4. Los mayoritarios lograron, en conjunto, 17 de los 49 delegados de la isla (7 de Cemsatse, 6 de CCOO y 4 de UGT). En Tenerife, este bloque tampoco tiene la mayoría, pese a la victoria de Cemsatse, con 10 delegados, y los buenos resultados de CCOO (7) y UGT (6). El resto de centrales suman 24 de los 47 representantes de la isla (9 de Intersindical, 6 de Semca, 5 de Sepca y 4 del sindicato de técnicos de enfermería, USAE).

En la demanda presentada ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Las Palmas de Gran Canaria, Fecsa recurre tanto el primer rechazo a su entrada en la mesa sectorial, firmado por el director de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud en junio de 2021, como el posterior del consejero de Sanidad, que está fechado el pasado 31 de enero. La administración argumenta que Fecsa no tenía personalidad jurídica en el momento de presentar su solicitud para ingresar en el órgano de negociación colectiva y que no procede sumar a sus delegados.

En este pleito hay un enredo de fechas. La federación presentó la documentación para el depósito de sus estatutos el 22 de junio de 2021. No lo hizo por el aplicativo informático que la Dirección General de Trabajo prevé para estos trámites (DEOSE - Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales) y el Gobierno de Canarias no los admitió hasta octubre de ese mismo año. En su recurso, Fecsa remarca que se le reprocha un incumplimiento formal que no es imputable a la federación, ya que entre el 9 de junio y el 9 de julio ese aplicativo estuvo inoperativo por un incidente de ciberseguridad.

La demanda alude a la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical, que establece que los sindicatos adquirirán personalidad jurídica y plena capacidad de obrar “transcurridos veinte días hábiles desde el depósito de los estatutos”. Por tanto, continúa, Fecsa, no supedita este paso a la resolución del órgano que lo tramita (en este caso, la Dirección General de Trabajo).

Por otra parte, la federación se escuda en dos sentencias de los tribunales superiores de justicia de Cantabria y de Madrid que avalan la posibilidad de sumar los representantes sindicales de candidaturas que concurrieran por separado a las elecciones.

Los máximos representantes de la Federación Canaria Sanidad Avanza son Jonay Morales, enfermero en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria y afiliado a Asaca, y Sunil Lakhwani, hematólogo en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) de Tenerife y portavoz de la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos Especialistas de las islas.

Según sus estatutos, esta federación de sindicatos tiene por objeto “la defensa, la unidad de acción, internacionalista, solidaria y de los trabajadores”, así como la promoción de “los intereses económicos y sociales” que le son propios. Entre sus principales propósitos se encuentra la consolidación del personal en situación de abuso de la contratación temporal sucesiva, una precariedad que afecta a todas las categorías profesionales de la sanidad canaria. En el caso de los médicos especialistas, dos de cada tres ejercen con contratos de duración determinada en los hospitales del Archipiélago.

Cada sindicato federado dispone de la capacidad de decisión “exclusiva y excluyente” en todo lo referido a su ámbito de actuación y negociación concretos, tanto actual como futuro, “pudiendo ser asesorado por el resto de los sindicatos”. A las procesos para la elección de los representantes de los trabajadores podrán concurrir con sus propias siglas o con la de la federación, recogen los estatutos, que también precisa que cada organización tendrá independencia y “absoluta autonomía” de gestión económica, aunque deberán cumplir los acuerdos en materia de financiación y patrimonio que adopten los órganos competentes de la federación sobre los ingresos y los gastos comunes.