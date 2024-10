La consejera de Bienestar Social defiende su polémico decreto de Dependencia y el PSOE le afea la crisis con el personal

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha vuelto a defender el polémico decreto con el que pretende agilizar la Dependencia y que ha sido criticado por los colegios profesionales de Trabajo Social de las dos provincias. Además, ha presumido de reducir a 271 días el tiempo de espera en el reconocimiento de la Dependencia, sin entrar a valorar las denuncias y escritos presentados por el personal del área.

La socialista Elena Máñez afeó que tan importante es cumplir con los derechos de las personas con dependencia como con el personal del área, que es el rostro de la dependencia. “En marzo pidieron el cese de su directora general por incapacidad manifiesta para trabajar en coordinación con los trabajadores y trabajadoras”, recordó, unos meses que coincidieron con el caos en los datos del IMSERSO.

“Han tenido que denunciar a Inspección de Trabajo, se suceden las bajas, denuncian cuestiones muy claves como que se les obliga a excederse de la jornada laboral, que hay trabajadoras que han salido a trabajar sin los medios necesarios, la formación ha pasado a ser de cinco días a cinco horas, correos masivos fuera de jornada laboral en los que se hace responsable a los trabajadores y trabajadoras de las listas de espera o se les fuerza a terminar valoraciones ...”, reprochó Máñez. Se trata de cuestiones que se denuncian en escritos que ha publicado este periódico.

La consejera, por su parte, señaló que la gestión de la dependencia viene arrastrando déficit desde hace 17 años y que ella solo lleva un año gobernando. “Ahora estamos proponiendo las mejoras que colocan a las personas en el centro de la atención y sabemos que los cambios provocan la contestación pero no queremos poner el foco en lo importante, que son las personas dependientes”, subrayó.

“Todos debemos reconocer que la dependencia en toda España se inició con carencias que en todas las legislaturas, pero también es verdad que el pacto de las flores estuvo cuatro años gestionando esta materia y no materializaron grandes cambios del personal”, insistió la consejera.

Delgado remarcó que la situación en la dirección general no es “ni grave ni caótica” y añadió que “el personal que sí cree en la dependencia, su trabajo lo está desarrollando de manera brillante y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al personal... gracias a ellos el trabajo sale”, dijo.

Máñez subrayó en su segundo turno que la consejera está hablando de buenos y malos cuando habla del personal. “Habla de personal que sí cree en la dependencia… ¿está hablando de que hay personal que no cree en la dependencia?”, afeó la diputada del PSOE, que añadió que lo que están haciendo es poner el foco y culpabilizando a los trabajadores.

“No ha contestado a las denuncias de los trabajadores, que es lo que he preguntado. Usted tiene los escritos y todo lo que yo he relatado aquí consta en los escritos de denuncia como a personas que están de baja se les exige que entreguen los informes, incidencias con el 012 porque trayectos son irrealizables, acompañar para fiscalizar a los trabajadores… Eso no me lo estoy inventando yo, consta por escrito”, ha dicho Máñez, que ha felicitado a Francisco Barrios (profesional de la Consejería de CCOO que se acercó al Parlamento) y a Yolanda Cívicos (Intersindical Canaria), portavoz del comité de empresa de la Consejería en la provincia de Las Palmas.

Delgado insistió en que se están debatiendo cuestiones que son “intrascendentes” para los afectados, para los solicitantes de la ley como son las guerras entre partidos.

Sobre las cifras en Dependencia, Delgado dijo que “ha habido un incremento de solicitudes en el sistema de 314% entre agosto del año pasado y este. Y esto tiene lectura buena y mala: la buena es que facilita la transparencia y la mala es que a efectos de datos del IMSERSO perjudica porque estamos en las primeras (comunidades) en listas de espera”.

“La alegría llegará cuando aprobemos el decreto de simplificación y cuando resolvamos en los 180 días que marca la Ley”, dijo.