Estupendos amigos. 

Él no lo sabe, pero Paul McCartney y yo pudimos haber sido los mejores amigos.

A pesar de la distancia geográfica y generacional, yo creo que ignora la estrecha cercanía que sí tenemos en casi todo lo demás: el mismo gusto musical (a ambos nos chiflan los Beatles y el reguetón) y nos gusta la misma comida: arepas, la Reina pepiada, The curvy queen como las llama él, es nuestra favorita.

Coincidimos en temas políticos casi siempre, lo cual sería perfecto porque la discrepancia, como esta pandemia ha demostrado, enriquece el debate constructivo entre amigos. Él es más monárquico. Yo, menos.

Ayuda también que ambos seamos zurdos. Los zurdos y los pelirrojos poseen esa íntima química entre ellos como la que también tienen los dueños de modelos de coches extraños, algo exclusivos, casi siempre caros, que coinciden en un cruce o un semáforo y se pican las luces o se saludan con la confianza de saberse ambos parte de algo que los une. La hermandad del cochazo es igual a la hermandad de los zurdos.

Paul y yo opinamos lo mismo, esto es acojonante, también sobre el final de la vida, algo tan personal, pero ambos coincidimos en que una vez mueres no dejas de existir, sino que permaneces vivo en el recuerdo de tus seres queridos y en todas las suscripciones a servicios online y revistas que ninguno de esos seres queridos ha podido o querido desactivar.

En fin... es tanto lo que nos une.

La única vez que conversamos Paul y yo fue hace 16 años, al finalizar su concierto en el estadio de La Peineta, en Madrid. Apenas cruzamos palabra y sólo dio tiempo a que me firmara y dedicara mi disco de HELP. Pero en esa mirada, detenida una eternidad de tres segundos, él pudo leer en la profundidad de mi pupila, blanco sobre negro, lo que quería decir con ella:

“Paul, creo que el estribillo de Hey Jude se te quedó un poco largo y estoy seguro de que tú y yo podríamos ser los mejores amigos”.

Quizás malinterpretó la intensidad de esa mirada y, asustado, llamó a seguridad. O le pareció raro que yo hubiera eliminado a John, George y Ringo de la portada... Suerte que mi amigo Bori, su mayor fan en Argentina, tiró de mí antes de que me rozara el grueso cuero de la manga abotonada de su guardaespaldas. Al menos ya tenía mi disco firmado en las manos con la mejor de las dedicatorias.

Ese fue el principio y el rápido final de una amistad que no pudo ser.

Si lees esto Paul, if you read this, quiero que sepas que creo que aún podemos ser amigos.

Estupendos amigos.

Banda sonora para esta historia:

Eleanor Rigby. The Beatles

Fan de Scorpions. Babasónicos