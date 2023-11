‘La gorda está triunfando’, un podcast contra la violencia estética: ''No vamos a escondernos en casa hasta estar delgadas''

A Ceci Wallace le hicieron creer que no triunfaría “hasta estar delgada”. “A todas las mujeres, en general, se nos ha dicho desde pequeñas desde las revistas o la televisión que, si no entrábamos en los cánones, no íbamos a conseguir nada”, cuenta. Sin embargo, a la carrera de éxitos de esta maquilladora profesional y creadora digital de Tenerife se suma ahora un nuevo triunfo. Wallace es la primera mujer canaria que tendrá un podcast en la plataforma Podimo. La autoestima, la gordofobia, la salud mental y la violencia estética son algunos de los temas que tocará en la primera temporada, que se estrena con un título dirigido a quienes en el pasado le hicieron dudar de sí misma: La gorda está triunfando.

“Las mujeres recibimos más felicitaciones por adelgazar que por sacar buenas notas o conseguir un ascenso en el trabajo. Si no tienes un cuerpo delgado, parece que siempre te falta algo”, afirma. El Instituto Canario de Igualdad define la violencia estética como la definición arbitraria de modelos de belleza. Estos ideales de “cuerpos perfectos”, que son “ficticios e irreales”, se establecen a través de los medios de difusión como patrones a seguir.

“Llevo toda la vida luchando contra mi cuerpo. Siempre he sido la más grande de cualquier grupo de amigas. Muchas veces he puesto en riesgo mi salud por hacer dietas súper restrictivas y por hacer ejercicio de manera compulsiva solo porque es la forma que me han dicho que tengo para adelgazar”, cuenta la tinerfeña.

Para combatir este tipo de violencia, la construcción de referentes con cuerpos diversos es crucial. En Canarias Ceci Wallace se ha erigido como una de ellas, convirtiéndose en referente también para sí misma. Su trabajo en las redes sociales y la terapia han sido los pilares en los que se ha apoyado para alejarse de la violencia estética y para dejar de perder el tiempo esperando “a estar delgada”. “Abrí los ojos y me di cuenta de que era posible aceptar mi cuerpo tal y como es y seguir cuidándolo”, sostiene.

“Es agotador vivir así”, dice. “Con el tiempo, en las redes se empezó a hablar de gordofobia, de violencia estética, de cultura de la dieta… Se empezó a hablar del impacto negativo de estos temas también en la salud mental”, recuerda. “Tener una baja autoestima y creerte inferior hace que tus relaciones con otras personas sean pobres”, asegura.

Wallace comenzó a despuntar en redes sociales cuando empezó a ofrecer a la gente otra visión sobre su cuerpo, aunque no tuvieran “el que todo el mundo espera”. “Por eso creo que el título del podcast es acertado. Nos han enseñado que no somos suficientes, que si somos gordas es porque no tenemos fuerza de voluntad o no tenemos amor propio”, añade.

El podcast toca diferentes temas desde el humor y de manera distendida. La primera temporada tendrá diez capítulos de unos 30 minutos. “No es solo para mujeres gordas. Todas hemos sufrido lo mismo o de forma parecida. Hablaré también del amor o del dinero desde la perspectiva de alguien con un cuerpo diferente”, adelanta.

El odio en las redes sociales

No todo lo que ha recibido Wallace de las redes sociales ha sido positivo. Los discursos de odio también han irrumpido en esta plataforma, especialmente desde el año 2020, con la pandemia de COVID-19. “Muchas mujeres gordas que enseñan su cuerpo en bikini reciben comentarios negativos, sobre todo de chicos jóvenes”, advierte: “Una compañera activista por la gordofobia se ha quitado su cuenta de Tik Tok en varias ocasiones por este motivo”.

Para ella, no solo basta con controlar los comentarios de odio en la red. “Se trata de educar a la población en general y de dejar de ver a la gente que trabaja en las redes sociales como si no fueran seres humanos”, valora. En el caso de una persona que no entra en los cánones impuestos, los comentarios negativos se multiplican. “A veces me pregunto si vale la pena, pero creo que sí. La mayoría de los comentarios que recibo son positivos de gente que agradece lo que tengo que decir”, cuenta.

Uno de los retos aún pendientes está en el negocio de la moda. Son muchas las marcas que contactan con ella para promociones. Sin embargo, aún son muchas las firmas reacias a colaborar con personas con cuerpos diversos. “En muchas tiendas han quitado las tallas grandes y solo puedes comprar online. Es por una cuestión de imagen. Sí quieren que compremos, pero a escondidas, por internet”, critica.

“El mensaje que se nos da es que nos ocultemos, que no salgamos a la calle hasta que no seamos delgadas. Cuando nos reivindicamos, se genera mucha rabia, pero hay que ir a contracorriente”, sostiene: “Estamos aquí para demostrar que no nos vamos a quedar en casa escondidas hasta estar delgadas. No vamos a seguir perdiendo el tiempo de nuestra vida queriendo adelgazar. Nos hemos cansado de eso por fin”.