Hogueras de San Juan en Canarias: las restricciones vigentes en los principales municipios, al detalle

Este miércoles, 23 de junio, tendrá lugar la noche de San Juan en Canarias, las segundas fiestas de este tipo marcadas por la COVID-19. Más de un año después del comienzo de la crisis sanitaria, la situación es bastante diferente a la de la misma época del pasado año. Sin embargo, los ayuntamientos de los municipios canarios van a seguir extremando la precaución durante esa noche, aunque no en todas las playas se han impuesto las mismas prohibiciones y medidas para controlar las hogueras de San Juan y las posibles concentraciones.

Hogueras en Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de la capital grancanaria ha organizado para la noche de San Juan un despliegue especial de seguridad y limpieza para garantizar el normal desarrollo de la jornada y prevenir las aglomeraciones en distintos puntos de la ciudad, especialmente en el litoral y zonas costa del municipio capitalino.

Las playas de la ciudad permanecerán abiertas, manteniéndose las medidas de seguridad sanitarias correspondientes al nivel 1 de alerta epidemiológica, aunque no se celebrará este año el habitual espectáculo de pirotecnia en la playa de Las Canteras ni se permitirán las hogueras. Bajo este nivel se limita la permanencia de grupos de personas a un máximo de 10, salvo en el caso de convivientes. Con respecto a grupos que incluya tanto a personas convivientes como no convivientes, el grupo no podrá exceder de las 10 personas.

El dispositivo estará coordinado por la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía y contará con el apoyo de Protección Civil y Cruz Roja, cubriendo todo el paseo de Las Canteras y El Confital, así como Las Alcaravaneras, La Laja y la playa de La Puntilla, en San Cristóbal, reforzando este plan de actuación con el uso de drones para garantizar el cumplimiento de las medidas y la salud pública de todos los vecinos y vecinas.

Asimismo, el Consistorio ha anunciado que de que también habrá un refuerzo policial en las calles del casco histórico de Vegueta ante el registro de peleas y altercados nocturnos en los últimos días.

Telde

El Ayuntamiento de Telde no autorizará ningún tipo de acto en ninguna cala del litoral con el objetivo de evitar aglomeraciones. El dispositivo de seguridad velará para que en las playas del municipio se cumplan las recomendaciones sanitarias, así como por la seguridad a través de dispositivos de control y detección de sustancias estupefacientes.

En el municipio grancanario tampoco estará permitido durante esa noche ningún tipo de acto o evento en sus playas. Además, está prohibido encender hogueras y braseros, usar los merenderos -actualmente precintados-, instalar carpas, cenadores o elementos similares y tirar basura a la arena y zonas aledañas.

Hogueras en Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha informado este martes de la prohibición de realizar hogueras en las zonas en riesgo de incendio forestal, que abarcan desde el Parque Rural de Anaga hasta la Punta de Teno. Esta restricción estará vigente desde el mediodía de este miércoles, día 23, hasta las 15:00 horas del jueves; y del mediodía del próximo lunes, día 28, hasta las 15:00 horas del martes, 29.

Santa Cruz de Tenerife

La capital tinerfeña ha prohibido desde este martes el acceso a las playas y a los estacionamientos de las mismas en horario nocturno debido al empeoramiento de la evolución de la pandemia en la ciudad durante las últimas semanas. El decreto establece que, a partir de las 21:00 y hasta las 06:00 horas, se cierra el acceso de vehículos a la zona de estacionamiento, salvo para los transportes relativos a seguridad y emergencias, servicios públicos y la actividad de hostelería en las playas de Las Teresitas, Las Gaviotas y muelle de Añaza. Además, desde las 22:30 horas se impedirá el estacionamiento de cualquier tipo de vehículos en las mismas zonas e incluso se prohíbe la permanencia de personas en los aparcamientos de las citadas ubicaciones entre las 22:30 y las 06:00 horas.

Esto afectará a las restricciones y consejos ya emitidos por parte del Ayuntamiento santacrucero respecto a los riesgos que supone la celebración, este año, de las tradicionales hogueras de San Juan. Hasta el momento se han detectado unas 15 hogueras que se están preparando en el municipio, algunas de las cuales, por sus dimensiones y ubicación serán apercibidas de los riesgos que suponen en estos momentos. De cualquier manera, está prohibida la realización de hogueras en espacios públicos, entre los que se incluyen playas, barrancos y otras zonas de uso común.

Por otro lado, los fuegos no podrán superar los tres metros de altura, ni los cinco de diámetro, y, además, deberán estar separadas de zonas de riesgo como edificios, tendidos telefónicos o eléctricos y vegetación al menos 20 metros. La elección de los materiales para quemar también será controlada y se deberá de evitar, por motivos medioambientales y de seguridad, el uso de artículos inflamables, explosivos, plásticos, neumáticos, electrodomésticos y otros que pueden generar gases nocivos. Toda la zona circundante a la hoguera deberá ser limpiada de vegetación y rastrojos con vistas a evitar la propagación de las llamas si se descontrola el fuego. Una vez se termine la hoguera habrá que garantizar que queda plenamente apagada, y para evitar riesgos se debe disponer durante la celebración de algún tipo de abastecimiento de agua mediante mangueras, cubos u otros.

Arona

En Arona se han suspendido las hogueras de San Juan en las playas y otros espacios públicos del municipio, aunque se podrán realizar hogueras en espacios privados siempre que se pida permiso y se cumplan ciertos requisitos. Además, quedarán prohibidas las reuniones de más de seis personas, así como los botellones y braseros. Sí se podrán realizar hogueras en espacios privados pidiendo el correspondiente permiso a la corporación, tal y como ocurrió en 2020.

El Rosario

El Ayuntamiento tinerfeño de El Rosario cerrará el acceso a las playas del municipio a partir de las 21:00 horas en la víspera de San Juan con el objetivo de evitar aglomeraciones dado la alta incidencia de contagios en la isla. Las hogueras solo podrán realizarse en suelo urbano o terreno agrícola en explotación, previa comunicación a la Policía Local.