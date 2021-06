Un grupo de jóvenes se enzarzan en una multitudinaria pelea en un famoso centro de ocio del sur de Gran Canaria

Un grupo de hombres se repartió golpes a ritmo de reguetón en la noche de este sábado en un famoso centro de ocio, el Holidayworld, situado en San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria. En un vídeo grabado por un testigo se observa cómo algunos alzan puños y piernas y otros intentan apartar sin éxito a los primeros. Mientras, las mesas y las sillas más cercanas no tienen más suerte que el joven con camiseta amarilla, que permanece unos segundos en el suelo.

"Qué vergüenza", se escucha entre las patadas, empujones y puñetazos que se da este grupo, de no menos de diez jóvenes, sobre este cuadrilátero improvisado, en el que la mascarilla parece no ser una medida obligatoria para algunos de los participantes. Se desconoce cuál fue el motivo para desencadenar esta estampa que, por otro lado, no evitó la mirada y el acercamiento de los que estaban a su alrededor.