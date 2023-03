Un hombre mata a su tía de 85 años en Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 58 años ha sido detenido este lunes en Las Palmas de Gran Canaria acusado de haber matado a su tía, de 85.

Así lo ha confirmado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, después de que el periódico La Provincia diera cuenta de este presunto homicidio, que ha tenido lugar esta mañana en el barrio de Casablanca. Después de haber matado a su tía, el hombre habría intentado suicidarse.

El presunto autor de los hechos está detenido en un hospital de la ciudad, al que ha sido trasladado para ser asistido de las heridas que se ha causado al tratar de quitarse la vida.

Una trabajadora ha sido quien ha encontrado a la mujer fallecida y ha avisado de lo ocurrido, entre las 11.00 y las 11.30 horas.

Violencia hacia mujeres mayores

La violencia en mujeres mayores de 65 años preocupa en Canarias, donde sufren tanto violencia machista como en el entorno familiar. Solo en los dos últimos años tres mujeres mayores de 80 años han sido asesinadas por violencia de género en Canarias.

En un reciente estudio elaborado por el Cabildo de Tenerife, se detectó que estas mujeres suelen sufrir violencia económica en el entorno de la familia y que son las que más tardan en denunciar. Marta Jiménez Jaén, socióloga y una de las investigadoras de la ULL a cargo de este estudio reivindicó más recursos especializados para las mujeres mayores que han sufrido o sufren esta violencia y ayudas económicas que no sean temporales, que no estén condicionadas a la inserción laboral ni a los ingresos de la unidad familiar, porque muchas veces “ellas conviven con los hijos porque no les ha quedado más remedio”, resume.

En el documento se refleja que la mayoría de las mujeres (60%) “estaba excluida de la toma de decisiones económicas” en la vida familiar, el 55% “no recibía aportaciones económicas para los gastos del hogar”, y a la mitad “no se les dejaba realizar trabajo remunerado ni estudiar” (un porcentaje superior al que obtuvo Cruz Roja en un estudio estatal). Pero también más de un tercio de las parejas/exparejas “se apropiaban del dinero de ellas”, y casi un 30% lo hacía de su patrimonio“.