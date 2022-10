¿Llegarán los huracanes a Canarias por el cambio climático? Esto dicen los expertos

Luis Cana, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto al meteorólogo David Suárez Molina, delegado territorial de AEMET en Canarias, publican el artículo ¿Llegarán los huracanes a Canarias debido al cambio climático? en la plataforma de divulgación científica The Conversation.

En el artículo los autores plantean la situación vivida el pasado 23 septiembre, cuando el Centro Nacional de Huracanes emitía el aviso número 1 debido a la formación de la depresión tropical Ten en el Atlántico Norte, cerca de la costa de África, y “solo seis horas después del primer aviso y de su confirmación como ciclón tropical, Ten daría paso a Hermine, ya como tormenta tropical.”

“Hermine se desplazaba hacia el norte a una velocidad de unos 9 nudos y a pesar de que su centro estaba localizado a más de 300 km de Canarias, en esos momentos ya se registraban precipitaciones persistentes en el archipiélago canario”, recuerdan Cana y Suárez, y añaden que “afortunadamente, las condiciones ambientales no eran favorables para que Hermine se mantuviese como tormenta. Pocas horas después, la interacción con una vaguada que se encontraba al norte del archipiélago hizo que los restos del ciclón perdieran sus características tropicales definitivamente.”

En la cuenca atlántica se han registrado más de 2.260 ciclones tropicales desde el año 1851. Sin embargo, no ha habido en la historia un ciclón tropical con una trayectoria como la de Hermine, señala el artículo, y los autores se plantean si “Hermine es un caso aislado o en el futuro serán más frecuente este tipo de trayectorias, y si es atribuible la trayectoria anómala al cambio climático.”

Para estos estudiosos, “no podremos corroborar o descartar estas cuestiones hasta que no se analicen en profundidad los datos registrados estos días. Lo que está claro es que no tenemos registros de un ciclón tropical que se haya movido de la manera en que lo ha hecho Hermine.”

Sin embrago, “Hermine no ha sido el único fenómeno tropical que ha seguido una evolución inédita. Existe la tentación de atribuir estos comportamientos anómalos a la influencia del cambio climático, pero lo cierto es que hasta que no comprendamos por qué no han seguido su comportamiento habitual no podremos despejar la incógnita”, concluyen los autores.

The Conversation España es el principal canal de divulgación del conocimiento que emana de las universidades. La ULPGC se adhirió en febrero de 2020 a esta plataforma, tal y como se ha auspiciado desde la CRUE-Universidades españolas. Los investigadores e investigadoras de la ULPGC han publicado más de 120 artículos en este canal.

The Conversation cuenta con ediciones en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Indonesia y África, además de la edición en español, que se lanzó en el verano de 2018 y en poco más de un año ha logrado más de 20 millones de lecturas gracias a la republicación de los artículos en 170 medios de comunicación.