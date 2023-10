“¿Mañana tendremos educadora?”: Las familias de las escuelas infantiles con falta de personal siguen en la incertidumbre

Llevar a su hija a clase a las 8.00 de la mañana y recogerla a las 9.20. Es lo que le ocurrió a una clase de la Escuela Infantil La Fuente hace unos días porque no había educadora sustituta. Se trata de incidencias que se repiten constantemente desde el inicio de curso tanto en esta escuela como en la de Las Folías y hace que las madres y padres se encuentren en la incertidumbre de qué pasará al día siguiente.

Se trata de escuelas que dependen de la Consejería de Bienestar Social y que ya ha explicado en varias ocasiones que se enfrentan a un problema de falta personal al encontrarse sin listas con profesionales a las que recurrir cuando se produce una baja. La situación ha llevado a que en ocasiones se comunique a las familias que “solo se recogerán menores cuyos padres trabajen o en el caso de familias monoparentales”.

La consejera Candelaria Delgado explicó a principios de octubre que el problema de las sustituciones radica en que el anterior equipo de Gobierno “no llevó a cabo los procesos selectivos para formar listas de reserva para todas esas plazas de las escuelas infantiles” y sostiene que la “función primordial” de dichas escuelas es que aquellos padres que son trabajadores “tengan un sitio donde dejar a sus hijos en lo que están trabajando, entonces se ha priorizado el caso en el que los padres o madres sean trabajadores”.

Para poder contratar, la Consejería solicitado a Función Pública que se le autorice a través del Servicio Canario de Empleo a hacer esa selección. Esta semana se ha nombrado al tribunal para que en los próximos días se suplan las cinco bajas que hay contabilizadas. No obstante, las familias temen que esto sea un parche y que sigan en la incertidumbre de si se suspenderán las clases para sus menores, con los problemas que acarrea para su conciliación y para la calidad de su enseñanza.

Escritos denunciando la situación

“Sugiero que el personal de apoyo así como los educadores que están en aula se aumenten, puesto que ( a no ser que ignore dicha información) no viene reflejado cuantos educadores habrá de aula ni el ratio de niños / educador. Siendo conscientes que los menores de misma edad que están en colegios públicos cuentan con tres figuras permanentes en aula: maestro de educación infantil, técnico y auxiliar solicito que se pueda equiparar estas condiciones para los niños que son atendidos en las Escuelas Infantiles que ustedes gestionan con la finalidad que los niños puedan desarrollarse y adquirir competencias y capacidades en misma igualdad de condiciones para evitar desde tan tempranas edades estas diferencias que puedan ser discriminatorias”, remarca Ascensión Navarro en un escrito que ha presentado recientemente.

En dicha queja, exponía los casos concretos en los que las familias han tenido que llevarse a sus hijos a casa porque las educadoras tenían que ausentarse, algo que explica que no es culpa de las trabajadoras. Por ello, insta a que “se realice convocatoria de proceso selectivo para la constitución urgente de lista de empleo supletoria, por agotamiento de lista de empleo, para nombramiento de personal estatutario temporal”.

Este escrito se suma a otros que se han presentado con anterioridad, como los de Alexis Rodríguez, que es padre de otra menor escolarizada en Las Folías y denuncia la misma situación. Remarca que ya se ha aceptado a todo el alumnado en el centro y no se ha vuelto a aplicar la medida de que las familias que no trabajen no manden a sus hijos a la escuela.

No obstante, este padre se muestra preocupado con que desde que una trabajadora se encuentre de baja o falte por alguna otra causa pues se vuelva a la misma situación al no contar con ese listado de personal. Recuerda que llega el otoño y ya se algunos niños se han puesto enfermos de virus de estómago, por lo que es probable que las educadoras también puedan caer enfermas.

Espera que para el próximo lunes puedan estar cubiertas esas cinco bajas, pero insiste en estar alerta porque la situación solo se parchea.