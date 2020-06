Unas 500 personas se manifiestan en la capital grancanaria en defensa de la sanidad pública y la supresión de los conciertos

Unas 500 personas se han sumado este sábado en Las Palmas de Gran Canaria a una manifestación en defensa de la sanidad pública convocada por varios colectivos para rechazar su "desmantelamiento" y pedir la derogación de la Ley 15/97, que establece en su único artículo que la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas.

Este movilización se enmarca en la campaña Nunca más muertos evitables, nunca más privatizaciones. La privatización mata, con manifestaciones previstas este sábado en cerca de 50 localidades españolas. El objetivo es "ir difundiendo entre la opinión pública las causas del desmantelamiento y del colapso del sistema sanitario público que han quedado totalmente evidentes ante la crisis de la COVID-19", así como "presionar a los políticos para la derogación de las normas que permiten la privatización a nivel estatal: la Ley 15/97 y el articulo 90 de la Ley General de Sanidad".

Los colectivos organizadores abogan por "la supresión de los conciertos sanitarios" con las clínicas privadas para dedicar ese dinero a "la reapertura de las camas y servicios que han sido cerrados en los últimos años, al aumento de plantillas, con implantación de turno de tarde en aquellas especialidades médicas necesarias, eliminando las peonadas y horas extra para utilizar el 100% de los recursos y evitar la emigración de muchos de nuestros profesionales".

Manifestación en defensa de la sanidad pública en Las Palmas de Gran Canaria. (ÁNGEL MEDINA /EFE)

Los manifestantes, con mascarillas y guardando la distancia de seguridad sujetos a una cuerda, partieron del parque de San Telmo y recorrieron la calle de León y Castillo hasta la sede del Gobierno de Canarias, donde su portavoz, Emilio Roca Doreste, y otros participantes, dieron lectura a un manifiesto, recoge la agencia Efe.



Según los organizadores, han sido 500 personas las que se han sumado a la protesta que tenía el límite de asistencia autorizada en 300.



Un centenar de manifestantes han permanecido dispersos ante la sede del Gobierno canario, a cuyo nuevo titular de Sanidad, Blas Trujillo, dan un margen de confianza a la espera de "si va a defender al sector público".



En Canarias, ha afirmado Roca Doreste, la sanidad privada "es muy potente" y la política sanitaria se organiza en su beneficio y los consejeros del área que "no se pliegan a sus intereses no aguantan en el cargo toda la legislatura".



Los manifestantes han defendido una sanidad pública, universal, gratuita y sin copagos, ha recalcado el portavoz, quien ha reclamado que se deje de cobrar a los pacientes las llamadas de las nuevas consultas que se atienden por teléfono a través del 012 debido a la pandemia de coronavirus.



Además de solicitar que se derogue la ley 15/97, los intervinientes en la protesta han reclamado una industria farmacéutica pública, una sanidad con mayores coberturas, así como una ley de incompatibilidades que impida trabajar en el sector público y privado a la vez y que se acabe con el "trasiego" de derivación de pacientes entre ambos sistemas, ha indicado Roca.



El portavoz ha remarcado que la falta de profesionales en la sanidad pública es "intencionada" para favorecer los intereses de las empresas del sector y ha dicho que en Canarias existe un "grave problema por el conglomerado político empresarial" que se ha creado.



Ha aludido también a la falta de medios en la atención primaria del Servicio Canario de Salud, que se encuentra "desmantelada" y solo se puede centrar en la labor asistencial y no el trabajo comunitario tan necesario para abordar problemas como el surgido con la pandemia de coronavirus.



Una de las intervinientes al final de la manifestación ha destacado que, una vez concluida la fase de confinamiento por la COVID-19 y de los aplausos a los sanitarios, ahora es preciso pasar a la "movilización" para conseguir que mejore la asistencia sanitaria.



Más de una veintena de partidos políticos, sindicatos y organizaciones feministas y cristianas de base se han sumado a esta convocatoria, ha indicado Roca, quien ha dicho que confía en reunir más apoyo en las próximas semanas para las siguientes protestas.