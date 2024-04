La policia deté un home pel possible homicidi de la seva mare i el seu germà en una finca de Mallorca

La Policia Nacional investiga un home de 50 anys com a sospitós del doble homicidi de la seva mare i un germà en una finca rústica ubicada als afores de Manacor (Mallorca), on ha estat localitzat el cadàver d'una persona i se sospita que hi pugui estar l'altre.

Els fets han passat aquest dilluns al matí, poc després de les 9.00 hores, en una parcel·la ubicada a prop de la carretera entre les localitats de Manacor i Sant Llorenç des Cardassar, a la zona llevant de l'illa.

Els Bombers de Mallorca han acudit fins a la parcel·la després que uns veïns alertessin sobre un incendi a la zona de l'arbreda de la finca, segons han informat diverses fonts. Durant la intervenció, els bombers han trobat un cadàver a la finca, on vivien la mare i un germà de l'arrestat.

El grup d'Homicidis de la Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació a fi d'aclarir els fets. La principal hipòtesi apunta que l'home, després d'acabar amb la vida de la seva mare i el seu germà, hauria provocat l'incendi.

La policia sospita que el detingut, que era a la finca molt alterat, podria haver acabat amb la vida de la seva mare i el seu germà, per la qual cosa ha estat arrestat i conduït fins a un centre mèdic.

La Policia espera poder identificar el cadàver trobat les pròximes hores, sense descartar que a l'interior de l'habitatge es pogués trobar un segon cos.

L'arrestat ha estat traslladat a l'Hospital de Manacor i encara és a Urgències, on està sent valorat per a un previsible ingrés a l'àrea psiquiàtrica.