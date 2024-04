Detingut a Palma un jugador de futbol agredir i deixar inconscient un rival en un partit

La Policia Local de Palma ha detingut un jugador de futbol per agredir un rival, a qui va donar un cop de cap i va deixar inconscient durant un partit oficial disputat al camp municipal de la barriada de Son Roca.

Segons ha informat aquest dimecres la Policia en un comunicat, els fets van passar cap a les 19.00 hores de dissabte passat, quan van rebre una trucada alertant sobre una agressió en un recinte esportiu.

En arribar al lloc, els agents van ser requerits per un jugador de l'equip local, que va informar de l'agressió que havia patit el seu company, que estava inconscient a la gespa. Els policies van sol·licitar immediatament una ambulància medicalitzada, que va arribar al lloc pocs minuts després i es va fer càrrec del ferit.

El presumpte agressor, un espanyol de 20 anys, es va presentar davant dels policies poc després i va oferir la versió dels fets. Segons va explicar, després d'una falta que va provocar la seva expulsió del partit, un jugador de l'equip contrari li va fer un comentari provocatiu i ell va respondre clavant-li un cop de cap.

Per la seva banda, la víctima va manifestar que, després de patir una falta per part del rival, i sense dir ni una paraula, aquest li va donar un cop de cap a la cara que li va fer perdre el coneixement per uns instants i li va provocar una important hemorràgia.

La versió que va oferir el ferit va ser corroborada per alguns testimonis, inclòs l'àrbitre, encara que aquest últim només va veure l'agressió i no els moments previs.

L'agredit va ser evacuat a un centre hospitalari per la gravetat de les ferides i un dia després va presentar denúncia. Els agents van determinar que l'agressió va ser una acció violenta no relacionada amb el joc i van detenir el jove de 20 anys.

Finalitzades les diligències urgents de prevenció, l'atestat i el detingut van ser traspassats a la Policia Nacional.