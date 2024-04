Médicos de familia reclaman en un juzgado la revisión de los baremos del concurso para estabilizar la plantilla

La Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria (SOCAMFYC) ha llevado a los tribunales la convocatoria del proceso extraordinario para estabilizar la plantilla del Servicio Canario de Salud (SCS) y reducir la tasa de temporalidad en la sanidad pública.

El recurso no persigue la anulación del concurso, sino que se revise uno de los apartados de sus bases al considerar que supone un “agravio comparativo” para un grupo de aspirantes. En concreto, para aquellos que obtuvieron el título de esa especialidad (Medicina Familiar y Comunitaria) a través del sistema MIR (Médico Interno Residente) frente a quienes lo homologaron mediante otras vías excepcionales.

Gustavo Moreno, presidente de esta sociedad científica y profesional, explica que las bases del concurso otorgan puntos a los candidatos que dispongan del título de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria para obtener plaza en Atención Primaria, una decisión que comparte y aplaude. La discrepancia surge porque este título se valora de la misma forma con independencia de la manera en que se haya obtenido, lo que, a juicio del colectivo al que representa, perjudica a quienes lo obtuvieron cursando los cuatro años de residencia.

Fue en 1995 cuando comenzó a exigirse la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria para trabajar en Atención Primaria y, en consecuencia, el MIR. Sin embargo, para quienes estuviesen ejerciendo antes de esa fecha en centros de salud y consultorios sin haber hecho la residencia y también para profesionales extracomunitarios, la administración autonómica ha habilitado procesos excepcionales de homologación que permitían a los médicos obtener el título mediante un curso de formación y una prueba.

“A quienes han hecho el MIR, esos cuatro años de residencia no se les computan como tiempo de trabajo. Sin embargo, a los que han acudido a la vía excepcional se les ha contabilizado el tiempo de trabajo mientras se sacaban la especialidad”, resume Moreno. “Desde la sociedad entendemos que eso no se puede permitir. Nos parece bien que se valore el título de la especialidad, pero la formación también es importante. No impugnamos el proceso, sino la baremación con respecto a la formación”, añade el portavoz.

Para la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria, la solución no pasa por dejar de puntuar la especialidad a quienes hubieran obtenido el título por el camino excepcional, sino en cambiar la baremación para otorgar un plus de puntuación a quienes hayan completado su formación con los cuatro años de residencia, con la “vía oficial”.

Por otro lado, Moreno lamenta que, a pesar de que desde hace cerca de treinta años es obligatoria la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria para trabajar en Atención Primaria, el Servicio Canario de Salud (SCS) sigue contratando a profesionales que no tienen el título. “Es sorprendente, pero llevan más de dos décadas así, diciendo que no hay médicos y que cubrirlo con personal no especializado es un mal menor. Sin embargo, a nadie se le ocurriría que un oftalmólogo pudiera ser contratado en el servicio de cardiología”, afirma el presidente de SOCAMFYC.

Moreno explica que la sociedad presentó un escrito al área de Recursos Humanos del SCS cuando salieron publicadas las bases del concurso, al considerar que estaban “mal baremadas”. La administración no contestó, por lo que el colectivo decidió llevar el caso a los tribunales. El asunto se sustancia en el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 3 de Las Palmas de Gran Canaria, a quien el SCS ya ha remitido el expediente.

Con los concursos de estabilización, Sanidad hará fijos a más de 12.000 trabajadores de distintas categorías profesionales. De ellas, algo más de 1.800 plazas corresponden al grupo A1 sanitario estatutario, en el que se enmarca, entre otras, la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.