El conseller de Sanidad vuelve a tergiversar los datos sobre prevención del cáncer de mama

El conseller de Sanidad del Gobierno valenciano, Marciano Gómez, vuelve a tergiversar los datos de prevención del cáncer de mama para cargar contra el Ejecutivo del Pacto del Botánico. El titular de Sanidad insiste en que a un 25% de las mujeres en edad de participar de las pruebas de prevención se las “excluye” del programa y que “hablamos de 167.083 mujeres a las que ni siquiera se les ha invitado y quedaron excluidas de su derecho a participar en este programa de prevención oncológica”.

Gómez realizó esta afirmación el lunes en la comisión de Sanidad de las Corts Valencianes, avalada, según apuntó, por tres informes de Inspección General de Servicios de la Generalitat y por el servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad, así como por la Secretaría Autonómica de Planificación, Información y Transformación Digital de la Conselleria. El conseller popular pidió este examen después de afirmar que había encontrado irregularidades en el cribado, causa que la asociación Defensor de Paciente llevó a Fiscalía y quedó archivada en tiempo récord. Según Gómez, que en la primera denuncia no especificó las anualidades, estos datos se refieren a los años 2022 y 2023.

El titular de Sanidad insiste en que estos datos “ponen de manifiesto la grave irresponsabilidad y una dejadez de funciones por parte del anterior equipo de la Dirección General de Salud Pública” y concreta: “Los servicios de Inspección concluyen que durante ese periodo se tendría que haber citado a 846.958 mujeres de la Comunitat Valenciana, dentro del rango de edad de 45 a 69 años. De ellas, únicamente fueron invitadas 679.875 mujeres”.

La afirmación, contrastada con los datos de su departamento, es una verdad a medias. Las pruebas de cribado de cáncer de mama funcionan con varios indicadores: la población diana, la población elegible, las invitaciones válidas y las participantes. La suma de ambos años da un resultado de 846.958 mujeres, de las que se contabilizan 679.875 invitaciones, un 80% de la cobertura. La cuestión, que ha provocado las críticas de la oposición, es que las invitaciones válidas no son las que se envían, sino las que se reciben. La memoria de Sanidad no recoge las cartas extraviadas, las que tienen una dirección incorrecta, los cambios de domicilio, o que no llegan a su destino por causas ajenas al departamento de citación. Son indicadores que no forman parte de la gestión.

La tasa de adhesión al programa es del 88%, superior a la de otras comunidades como Madrid, y asisten un 68% de las personas que reciben la cita. Es a partir de 2020, con la pandemia de la Covid que interrumpe la citación, cuando empieza a registrarse un descenso. Según la memoria de Sanidad de ejercicios anteriores, la participación anual en el cribado ronda el 70% de las mujeres, como marcan sus objetivos, pero registra un descenso de varias décimas tras la pandemia.

Los datos de los ejercicios 2022 y 2023 proceden de una respuesta parlamentaria en la que Sanidad sostiene: “Se tendrían que haber invitado a 846.958 mujeres y realmente sólo se enviaron 679.875 invitaciones válidas, por lo que más de 167.000 mujeres elegibles para este programa se quedaron sin invitación”. Además, en estos datos se refleja como progresivamente ha habido un aumento en las invitaciones válidas. En 2011 eran 294.161; en 2021, 331.808 y en 2023 han sido 351.659 en las que se certifica su recepción.

Tras la comparecencia, los grupos de la oposición han acusado a Gómez de dar “datos falsos” en un “baile de cifras para ocultar su nefasta gestión”. Así, el portavoz de Compromís en Sanidad Carles Esteve ha señalado que es “mentira” su balance porque “todos los años, menos el de pandemia, se superan las 320.000 mujeres invitadas” y es “falso” que hubiera 150.000 mujeres esperando cuatro años para hacerse una mamografía. Estos datos corresponden a la memoria de Sanidad anual.

“Solo quiere atacar al gobierno anterior y tapar su mala gestión porque por primera vez ha parado este programa en un departamento”, ha recriminado Esteve, que le ha afeado además el dinero y tiempo invertido “en unos datos que ya tenía porque la diferencia con la memoría de gestión es del 0,01%”. Asimismo, desde el PSPV Rafa Simó ha recordado que Fiscalía ha archivado diligencias porque “dijo que de irregularidades nada”, ha apuntado que “con el baile de cifras solo quiere confundir” y ha advetido que “sería un escándalo acabar con los autoconciertos para que los mismos profesionales que están leyendo en la pública los resultados de las mamografías las acaben leyendo en la privada mediante estas externalizaciones”.