El Consell de Mazón busca allunyar-se de l’estàndard culte del valencià amb els nous criteris lingüístics de l’Administració

El Consell continua estant en peu de guerra contra les polítiques lingüístiques que va deixar l’anterior govern del Pacte del Botànic. El ple ha donat llum verda als nous criteris del valencià que s’usaran en l’Administració de la Generalitat i que deroguen la resolució del 23 de novembre de 2016, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, òrgan que s’encarrega d’executar i coordinar aquestes mesures i dirigit per Rubén Trenzano en la legislatura anterior.

Les noves regles donaran suport a les comunicacions orals i escrites en aquesta llengua per part dels empleats públics. D’aquesta manera, demostratius com aquest, terminacions com -eix o paraules com despesa desapareixeran dels comunicats institucionals i de la parla en les oficines públiques per a usar formes com este, -ix o gasto.

Des del Consell han manifestat que “la llengua que utilitzen els empleats públics és la cara més visible de l’Administració i, per això, és rellevant que aquesta s’oriente a triar en cada cas les formes més adequades per a aconseguir una comunicació eficaç i que faça que la ciutadania se senta còmoda usant la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana”. A això, afigen que l’anterior govern va canviar el full de ruta de la llengua amb la finalitat d’homogeneïtzar-la amb “estàndards d’altres territoris i comunitats autònomes”, i especifiquen exemples com el canvi de servici o juí per servei i juidici.

La consellera portaveu, Ruth Merino, ha insistit que aquests criteris pretenen “acostar-se al valencià del carrer”, i després d’això, ha afegit que aquestes modificacions intenten respondre al “desafecte” de la ciutadania amb les mesures que l’executiu anterior havia aplicat amb “algunes paraules que potser s’havien catalanitzat i abandonat el seu origen a la Comunitat Valenciana”. Disputa que, segons la portaveu, no s’ha detectat amb el castellà.

Durant la sessió plenària, el Consell ha aclarit que els criteris establits s’adapten a la normativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que va emetre un informe el 22 de desembre de 2023. Així mateix, s’ha fet un tràmit de participació obert a les universitats i les entitats locals que tenen oficines de promoció lingüística, com ara diputacions, entre altres.

Aquestes pautes també hauran d’aplicar-se en activitats que tenen la col·laboració o el finançament de la Generaitat mitjançant subvenció, contracte, conveni, patrocini i altres figures jurídiques, quan s’establisca així en les normes reglamentàries, les bases o les clàusules.