El conseller de Sanitat torna a tergiversar les dades sobre prevenció del càncer de mama

El conseller de Sanitat del Govern valencià, Marciano Gómez, torna a tergiversar les dades de prevenció del càncer de mama per a carregar contra l’executiu del Pacte del Botànic. El titular de Sanitat insisteix que a un 25% de les dones en edat de participar de les proves de prevenció se les “exclou” del programa i que “parlem de 167.083 dones a qui ni tan sols se les ha convidades i van quedar excloses del seu dret a participar en aquest programa de prevenció oncològica”.

Gómez va fer aquesta afirmació dilluns en la comissió de Sanitat de les Corts Valencianes, avalada, segons va apuntar, per tres informes de la Inspecció General de Serveis de la Generalitat i pel Servei d’Inspecció de la Conselleria de Sanitat, així com per la Secretaria Autonòmica de Planificació, Informació i Transformació Digital de la Conselleria. El conseller popular va demanar aquest examen després d’afirmar que havia trobat irregularitats en el cribratge, causa que l’associació Defensor de Pacient va portar a Fiscalia i va quedar arxivada en temps rècord. Segons Gómez, que en la primera denúncia no va especificar les anualitats, aquestes dades es refereixen als anys 2022 i 2023.

El titular de Sanitat insisteix que aquestes dades “posen de manifest la greu irresponsabilitat i una deixadesa de funcions per part de l’anterior equip de la Direcció General de Salut Pública” i concreta: “Els serveis d’Inspecció conclouen que durant aquest període s’hauria d’haver citat 846.958 dones de la Comunitat Valenciana, dins del rang d’edat de 45 a 69 anys. D’aquestes, únicament s’hi va convidar 679.875 dones”.

L’afirmació, contrastada amb les dades del seu departament, és una veritat a mig fer. Les proves de cribratge de càncer de mama funcionen amb diversos indicadors: la població diana, la població elegible, les invitacions vàlides i les participants. La suma de tots dos anys dona un resultat de 846.958 dones, de les quals es comptabilitzen 679.875 invitacions, un 80% de la cobertura. La qüestió, que ha provocat les crítiques de l’oposició, és que les invitacions vàlides no són les que s’envien, sinó les que es reben. La memòria de Sanitat no recull les cartes extraviades, les que tenen una adreça incorrecta, els canvis de domicili, o que no arriben a la seua destinació per causes alienes al departament de citació. Són indicadors que no formen part de la gestió.

La taxa d’adhesió al programa és del 88%, superior a la d’altres comunitats com Madrid, i assisteixen un 68% de les persones que reben la citació. És a partir del 2020, amb la pandèmia de la Covid, que interromp la citació, quan comença a registrar-se un descens. Segons la memòria de Sanitat d’exercicis anteriors, la participació anual en el cribratge està al voltant del 70% de les dones, com marquen els seus objectius, però registra un descens d’unes quantes dècimes després de la pandèmia.

Les dades dels exercicis 2022 i 2023 procedeixen d’una resposta parlamentària en què Sanitat sosté: “S’hauria d’haver convidat 846.958 dones i realment només es van enviar 679.875 invitacions vàlides, per la qual cosa més de 167.000 dones elegibles per a aquest programa es van quedar sense invitació”. A més, en aquestes dades es reflecteix com progressivament hi ha hagut un augment en les invitacions vàlides. El 2011 n’eren 294.161; el 2021, 331.808 i el 2023 han sigut 351.659 en les quals es certifica la recepció.

Després de la compareixença, els grups de l’oposició han acusat Gómez de donar “dades falses” en un “ball de xifres per a ocultar la seua nefasta gestió”. Així doncs, el portaveu de Compromís en Sanitat Carles Esteve ha assenyalat que és “mentida” el seu balanç perquè “cada any, menys el de pandèmia, se superen les 320.000 dones convidades” i és “fals” que hi haguera 150.000 dones esperant quatre anys per a fer-se una mamografia. Aquestes dades corresponen a la memòria de Sanitat anual.

“Només vol atacar el govern anterior i tapar la seua mala gestió, perquè per primera vegada ha parat aquest programa en un departament”, ha recriminat Esteve, que li ha retret a més els diners i el temps invertit “en unes dades que ja tenia, perquè la diferència amb la memòria de gestió és del 0,01%”. Així mateix, des del PSPV Rafa Simó ha recordat que la Fiscalia ha arxivat diligències perquè “va dir que, d’irregularitats, res”, ha apuntat que “amb el ball de xifres només vol confondre” i ha advertit que “seria un escàndol posar fi als autoconcerts perquè els mateixos professionals que lligen en la pública els resultats de les mamografies acaben llegint-les en la privada mitjançant aquestes externalitzacions”.