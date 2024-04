La Fiscalia demana cinc anys de presó a dos neonazis per l’agressió a València a un jove amb el lema Working Class

La Fiscalia de Delictes d’Odi demana una pena de cinc anys de presó, pels presumptes delictes de lesions i contra els drets fonamentals i llibertats públiques, per a dos neonazis que pretesament van agredir el 2021 un jove a València que portava una dessuadora amb la llegenda Working Class. El judici, previst per a dilluns davant la secció segona de l’Audiència Provincial de València, s’ha suspés per un problema en la citació de les parts.

Entre els acusats figura Isidro del Campo Bonora, excandidat de diverses llistes electorals d’extrema dreta, com ara España 2000 o Falange Espanyola de les JONS. L’acusat també va ser secretari d’Amanecer Dorado, l’intent d’emular a Espanya la formació neonazi il·legalitzada a Grècia.

El 7 de novembre de 2021, un jove va ser agredit en la cruïlla entre el carrer del Serpis i el del Poeta Artola de València. Un encaputxat se li va acostar, “portant una rajola trencada en punta”, i li va dir “què em portes?” en referència a la dessuadora amb la llegenda Working Class’.

“Posteriorment”, segons l’escrit d’acusació del ministeri fiscal, “es va acostar a ell una segona persona que li va cridar que s’anara d’allí, que això no anava amb ell i en girar-se va ser colpejat en la cara i va caure a terra, es va alçar i va intentar córrer, i va ser posteriorment agredit per un grup d’unes deu persones mitjançant puntellons i fins i tot amb el llançament d’una cadira”.

Agressors amb simbologia nazi

Els ultres anaven abillats amb “una corona de llorer i una creu gammada”, segons el fiscal. A la víctima li van cridar “Visca València” i “Açò és el Regne de València”. El jove, després de rebre els colps, va aconseguir fugir i refugiar-se en un bar pròxim. Després va acudir a Urgències. L’agressió es va produir poc després del partit de la Lliga que enfrontava el València CF amb l’Atlètic de Madrid en el camp de Mestalla.

La Fiscalia de Delictes d’Odi de València considera que Isidro del Campo Bonora i Jesús Ortiz Navarro són autors dels presumptes delictes de lesions i contra els drets fonamentals i les llibertats públiques. L’escrit de qualificació provisional demana una pena de cinc anys de presó i l’abonament d’una responsabilitat civil de 420 euros.

La víctima, de 22 anys en el moment dels fets, va patir una contusió, hematomes i diverses erosions en tots dos genolls i en la cama esquerra, entre altres lesions. En el judici, finalment suspés, estava prevista la declaració de quatre agents de la Policia Nacional. La investigació dels fets va trobar la triangulació dels telèfons mòbils dels dos acusats per a situar-los en la zona de l’agressió.