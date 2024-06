La profesión del Trabajo Social reivindica la humanización de la atención sanitaria

La humanización de la atención sanitaria, la cronicidad o las buenas prácticas en el Trabajo Social son algunos de los temas que se debaten en las II Jornadas de Trabajo Social Sanitario organizadas por los Colegios de Trabajo Social de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, junto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio Canario de Salud y la Asociación Española de Trabajo Social y Salud. Las jornadas han comenzado en la mañana de este jueves y continuarán también la mañana del viernes 8 de junio en el Búnker de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el campus de Tafira.

La presidenta del Colegio del Trabajo Social de Las Palmas, Lole Fabelo, manifestó en el discurso de inauguración de las jornadas que “La humanización de la atención sanitaria no es solo una opción, es una necesidad. En un mundo donde los sistemas de salud a menudo se sienten impersonales y deshumanizados, el trabajo social está presente para aportar el toque humano”. Fabelo recordó “que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado completo de bienestar físico, mental y social”. La presidenta de la entidad profesional destacó que “la salud y el bienestar de los individuos no solo dependen de los medicamentos y las intervenciones clínicas, sino también de la calidad de las relaciones humanas, del apoyo emocional y del respeto por la dignidad de cada persona”.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, Maitane Cabrera, señaló que “son numerosas las evidencias que dan prueba fehaciente de esta conexión: la presencia de profesionales del Trabajo Social en diferentes recursos del sistema sanitario, el compromiso innegable de esta profesión con la mejora de la salud a nivel individual, grupal y comunitaria o las investigaciones y publicaciones que han plasmado diversos planteamientos teóricos y metodológicos”. Cabrera defendió el importante papel del Trabajo Social en la sanidad porque “siendo conocedores y conocedoras de los determinantes sociales de salud, abordando y unificando conocimientos desde una perspectiva integral y valorando los factores personales, familiares y sociales de los procesos de salud-enfermedad, por todo ello, su rol profesional es único diferenciándose de otras disciplinas profesionales”.

Tras las intervenciones en la mesa inaugural (presidida por la decana de Ciencias Jurídicas Rosa Rodríguez y en la que también participaron la directora general de Paciente y Cronicidad, Rita Tristancho y la representante de la Asociación Española de Trabajo Social y SaludXXXX), Elizabeth Hernández González así como Eva Hombre Aguiar, de la Dirección General del Paciente y Cronicidad del Servicio Canario de Salud, presentaron el Plan de abordaje del Crónico de alta complejidad. Perspectiva desde el Trabajo Social.

Raquel Millán Susinos, representante del Consejo General del Trabajo Social en la plataforma cronicidad horizonte 20-25, habló de “Cronicidad y Entorno”. También se celebró una mesa de experiencias con el título: Trabajo social sanitario y cronicidad.

Las jornadas continúan el viernes por la mañana con Daniel Gil Martorell, jefe de Servicio de Trabajo Social del Hospital Universitario Puerta de Hierro, en Majadahonda, que hablará a las 9.00 de la mañana de Trabajo Social y Humanización de la Asistencia Sanitaria: una relación esencial. De 9:50 a 10:15 habrá un debate.

De 10:45 a 12:15 tendrá lugar la mesa de experiencias titulada Trabajo Social Sanitario y Humanización. De 12:15 a 13:30 será la mesa redonda La importancia de la coordinación sociosanitaria. De 13.30 a 14.00 será la presentación de la Delegación en Canarias de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud.

A las 14.00 horas será la mesa redonda de conclusiones y después tendrá lugar el Microrrelato con la trabajadora social y escritora Nereida Naranjo (Narale). Después será la clausura de las jornadas organizadas por los colegios de Trabajo Social de Canarias con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Servicio Canario de Salud.