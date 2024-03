De recibir odio en las redes a modular la voz en partidas de videojuegos: expertas analizan las estrategias contra el cibermachismo

El salón de Talleres Palermo en Las Palmas de Gran Canaria abría las puertas en la tarde de este jueves a un centenar de personas que asistían a #MujeresConectadas: Estrategias contra el Cibermachismo, un encuentro enmarcado en los compromisos de Canarias Ahora. La creadora digital e influencer Ceci Wallace, la experta en género y videojuegos, Nira Santana y la coordinadora del Servicio Insular de Prevención y Atención a las Ciberviolencias Machistas, Ana Lidia Fernández, en un coloquio moderado por la periodista Jennifer Jiménez analizaron y debatieron sobre la violencia a la que las mujeres se ven expuestas en la red.

Antes, la periodista Nadia Martín realizó un taller sobre información crítica, recursos de prevención y actuación ante las violencias machistas, los discursos de odio y la desinformación dada en el entorno virtual. Martín compartió literatura, herramientas didácticas y estrategias para el buen uso de la tecnología, además dio claves sobre como detectar una noticia falsa, el cibermachismo, el ciberacoso y que hacer frente a esas situaciones para construir un ciberespacio inclusivo y respetuoso para todas las personas.

La consejera de Política Social, Accesibilidad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, abría el encuentro y contaba el trabajo que se está realizando desde la institución insular en el ámbito de las ciberviolencias machistas. Con relación al estudio realizado a nivel insular con mujeres de Gran Canaria mayores de 18 años que habían sufrido ciberviolencia, afirma que se vieron datos sorprendentes como que solo el 5% de las mujeres denunciaba porque no eran conscientes de estar sufriendo un delito. “Lo que ocurre en la red parece que tiene una impunidad”, señaló Mena, y adelantó que el trabajo que se está realizando pasa por atender a las víctimas, así como dar un servicio de prevención e información a la ciudadanía.

Comenzaba la conversación la creadora de contenido digital Ceci Wallace, quien contaba que se ha tenido que enfrentar a innumerables ‘haters’ por “romper los esquemas de cómo tiene que ser una mujer físicamente y en su comportamiento”, decía en relación a su experiencia siendo mujer y no cumplir con los cánones de belleza en la red. Destaca la importancia de tener herramientas para gestionar y enfrentarse a esas situaciones, especialmente la ayuda profesional.

Por su parte, la experta en género y videojuegos, Nira Santana, relató que en su ámbito hay un gran problema estructural, pues la industria solo cuenta con 24,3% de mujeres profesionales, que sufren la brecha salarial y no tienen con protocolos antiacoso. “Como jugadora sufrimos un acoso muy característico, frases como vete a fregar o este no es tu lugar y, además, se magnifican nuestros errores, como cuando conducimos un coche”. Afirma que es un mundo que aún enfrenta muchos retos y desafíos, por ello aún en la actualidad muchas mujeres “se hacen invisibles”. Juegan con pseudónimos, usan un personaje masculino e incluso modulan su voz.

En el Servicio Insular de Prevención y Atención a las Ciberviolencias Machistas, la coordinadora, Ana Lidia Fernández, manifiesta que se han encontrado todo tipo de situaciones de machismo en la red. Aunque es muy difícil que las personas afectadas lo verbalicen, en los buzones de los centros educativos les dejan casos de ciberviolencia, acoso en el mundo digital, transformación de fotografías para darle índole sexual, organizaciones de ciberviolencias machistas con el objetivo de luego difundirlos… “Las redes están magnificando una problemática que ya existía”.

Entre la población adulta, existen muchos casos de ciberacoso por parejas o exparejas, geolocalizaciones, difusión de imágenes o vídeos sexuales y calumnias o estafas amorosas. Explica que en el inicio de las formaciones la mayoría de las mujeres sostienen que no han sufrido ciberviolencia, sin embargo, a medida que avanzan se percatan de que en realidad sí la habían vivido y no se habían dado cuenta.

Las ponentes hablaron sobre las estrategias que usan en el mundo digital para autoprotegerse, en el caso de las creadoras de contenidos suelen trabajar con filtros. “Intentar dar una imagen de perfección estética para no recibir tanto insulto”, apunta Ceci Wallace, e invita a no culpar a quiénes lo hacen. En el mundo de los videojuegos, las niñas se esconden bajo un seudónimo y en clase les cuesta mucho reconocer que en casa juegan porque está connotado negativamente, relata Nira Santana. La también psicóloga Ana Lidia Fernández insiste en que el impacto psicoemocional en estas personas “es enorme”. “Hay un índice de problemas de salud mental entre adolescentes altísimo, que está subiendo y en las niñas o mujeres no binarias, más”.

Aprovechó para dar a conocer el Servicio Insular de Prevención y Atención a las Ciberviolencias Machistas y animar a cualquier persona, aunque no esté regularizada en España, a contactar si lo necesita. Pueden hacerlo a través del teléfono de atención 680 17 83 18 o al correo info@opcionate.com.

Para finalizar, las ponentes y la moderadora coincidieron en que es importante que todas las personas que quieran luchar contra el machismo -hombres y mujeres- estén unidas, tanto en el mundo presencial como online, y no dar espacio a quiénes aún se creen con el derecho de dañar a una mujer solo por el hecho de serlo.

El encuentro, financiado por la vicepresidencia primera de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, finalizó con un concierto acústico de la cantante comprometida con la igualdad Mel Ömana.