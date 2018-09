Los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria convocan un paro parcial para el próximo 27 de septiembre

El sector del taxi en Las Palmas de Gran Canaria realizará un paro parcial el próximo 27 de septiembre debido “a la falta de comunicación” por parte del Ayuntamiento capitalino y “el incumplimiento de parte de los acuerdos llegados con esta corporación”. Los taxistas de la capital grancanaria cesarán su actividad el citado jueves entre las 8.00 y las 12.00 horas y realizarán una concentración.

La prohibición, por parte de las autoridades municipales, de transitar por el tramo de las calles Pío XII y Galicia que se ha habilitado para el paso de la futura Metro Guagua ha sido “la gota que ha colmado el vaso y la razón que nos obliga a tomar esta decisión”, señaló Francisco Reyes, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT). La convocatoria fue registrada este lunes en el Registro de Entrada de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.

Este nuevo pulso entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y los taxistas de la ciudad se produce poco después de que el consistorio anunciara que los taxis no pueden usar el nuevo tramo de la Calle Galicia inaugurado hace recientes fechas. “El caos que reina en el entorno de Mesa y López”, aseguran desde la ATAT, no ha sido más que un argumento más para tomar una decisión que tiene el apoyo mayoritario del sector. Los taxistas exigen más comunicación y comprensión al Ayuntamiento.

“Estamos cansados de aguantar la desidia y desinterés de este Ayuntamiento”, señala Reyes. El sector del taxi ha mantenido varios contenciosos con las autoridades municipales en los últimos tiempos. El presidente de la ATAT recordó que sí se han cumplido dos de los compromisos del gobierno de la ciudad (la celebración de la consulta sobre el día libre y la posibilidad de incluir el pantalón vaquero en el uniforme), pero que otros acuerdos siguen siendo asignaturas pendientes.

“Aún no sabemos nada de la política de ayudas a los PMR –vehículos adaptados para personas con movilidad reducida-, no se ha quitado la tasa de 18,39 euros con las que se gravan las revisiones de los coches y aún no sabemos nada sobre las nuevas tarifas aunque el Gobierno de Canarias remitió el requerimiento el pasado 7 de agosto”. Por eso, lo de la Calle Galicia ha actuado como espoleta. “Hay un malestar general en el sector. Sentimos que no hay voluntad de negociación en el Ayuntamiento. Nos dijeron que podíamos usar esos tramos en Pío XII –entrada a la Calle Galicia- hasta que la Metroguagua entrara en funcionamiento, pero eso también lo han incumplido.