El presidente de Canarias admite que preocupa la saturación en atención primaria pero dice que se ha contratado a profesionales

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha admitido que le preocupa la "tremenda saturación" que se está produciendo en la Atención Primaria en las islas, si bien ha matizado que se ha contratado "todo lo que se puede contratar".

Esto, ha añadido, se debe a la sexta oleada de contagios, exponiendo que su repercusión es tal que en el "peor momento del verano" Canarias llegó a tener "18.000 casos activos" y actualmente se encuentra cercana a los "60.000".

"Por suerte, y gracias a la vacunación, no tenemos una repercusión en movilidad y en la asistencia sanitaria acorde al número de positivos pero pasar de 18.000 a cerca de 60.000 es tremendo. No hay casi ninguna familia que no tenga algún miembro que haya dado positivo. No es un tema excepcional de Canarias, está ocurriendo en todo el mundo, esta variante ómicron que es tremendamente contagiosa, también es menos grave en la letalidad, tiene en estos momentos una menor presión asistencial", apuntilló en declaraciones a la cadena Ser recogidas por Europa Press.

De todos modos, ha afirmado que le "preocupa", si bien se ha "doblado la contratación para atender telefónicamente las llamadas", cerca de 180 personas. Torres ha subrayado que en el Servicio Canario de Salud (SCS) se ha contratado "todo lo que está en posibilidad de ser contratado: enfermeros, médicos, absolutamente todo lo que se puede contratar, ha sido contratado".

A ello, ha agregado que los gastos de sanidad son los "más altos que jamás" se ha tenido en Canarias pero "si casi toda la familia tiene un positivo, es muy complicado", apuntando que hay que convivir con la COVID.

Torres ha negado que la 'rebaja' de las medidas se deba a poner la economía por encima de la salud, puntualizando que en lo que se refiere a la variante actual que predomina "es evidente", "por suerte", que su "gravedad es menor" porque muchas personas tienen la tercera dosis, indicando que está demostrado que la tercera dosis "da una efectividad frente a tener dos dosis", así como porque la vacunación en España y en Canarias "ha funcionado".