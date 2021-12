Torres pide a los canarios no salir en Fin de Año para “no poner en juego la salud y la economía”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, le ha pedido este jueves a los jóvenes que no salgan en Fin de Año y Reyes para no poner en juego la salud y la economía "por tres días". El dirigente ha hecho estas declaraciones después de que el Gobierno canario haya solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que se limite la movilidad de las personas durante las noches del 31 de diciembre al 1 de enero, del 1 al 2 de enero y del 5 al 6 de enero para evitar movimientos masivos de la población y la celebración de eventos no permitidos.

"Pido responsabilidad ante un momento preocupante. No cabe salir por las noches y que no nos juguemos la salud y la economía por tres días", ha manifestado Ángel Víctor Torres en declaraciones a los medios de comunicación.

Ha insistido en que Canarias necesita "entrar fuerte" en 2022 y ha señalado que "se puede uno divertir, ser responsables con distancia, y afrontar el futuro de una manera mejor que lo que hemos pasado".

"Si lo hemos hecho bien durante todo este tiempo no lo podemos estropear", ha hecho hincapié el presidente, quien ha admitido que las islas se encuentran en un "momento preocupante" debido a la COVID.

Según ha detallado, los jóvenes de entre 20 y 39 años se encuentran entre el segmento de población con menor porcentaje de vacunación, por lo que les ha vuelto a pedir responsabilidad.

Sobre el toque de queda pendiente de ratificar por el TSJC durante este jueves o este viernes por la mañana, ha opinado que es "una medida efectiva para desincentivar el tránsito" planteada por las autoridades sanitarias.

Además, ha señalado que hay operativos policiales que trabajarán esas noches para velar por la seguridad.