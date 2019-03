Una vecina de Las Palmas gana 150.000 euros con el 'Rasca' de la ONCE

Una vecina de las Palmas de Gran Canaria ha ganado 150.000 euros al instante con el "Rasca Circulo de Colores" de la ONCE, que ha sido vendido por Ricardo Placeres en su punto de venta, situado en el barrio capitalino de Schamann, en la calle comercial Pedro Infinito.



Un comunicado de la ONCE destaca este martes que el boleto agraciado corresponde a un premio de primera categoría y que el 'Rasca Círculo de Colores' es un juego en el que por solo 3 euros se puede ganar hasta 150.000 euros.



Para jugar hay que rascar los 'Números Ganadores' y las casillas "€", y si se encuentra uno o más 'Números Ganadores' en el apartado "€" se gana el premio correspondiente, y si se observa el símbolo "Billetes" se obtiene el doble del premio que aparece debajo.



Los 'Rascas' y otros productos de juego de la ONCE se comercializan por cerca de 20.000 agentes que integran su red de ventas.