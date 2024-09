Terremoto de magnitud 3,8 frente a la costa de Santa María de Guía

Un terremoto de magnitud 3,8 mbLg ha sido registrado por la red del Instituto Geográfico Nacional (IGN) frente a la costa del municipio grancanario de Santa María de Guía este martes.

Según recoge la página web del IGN, el temblor se produjo a las 19.20 hora local, y se ha sentido en casi todo el norte de Gran Canaria.

Ha tenido una intensidad de IV en una escala de X, lo que significa, según la escala macrosísmica europea, que “fue sentido dentro de los edificios por muchos y sólo por muy pocos en el exterior. Se despiertan algunas personas. El nivel de vibración no asusta. La vibración es moderada. Los observadores sienten un leve temblor o cimbreo del edificio, la habitación o de la cama, la silla, etc. Se produce un golpeteo de vajillas, cristalerías, ventanas y puertas. Los objetos colgados oscilan. En algunos casos los muebles ligeros tiemblan visiblemente. En algunos casos chasquidos de la carpintería. No se producen daños en edificios”.

Aún no se han registrado incidencias.