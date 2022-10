Tenerife acoge este miércoles el concierto 'Èlia Bastida meets Scott Hamilton with Joan Chamorro Trío'

Este miércoles 26 de octubre, a las 20.30 horas, el Café Teatro Rayuela de Santa Cruz de Tenerife acoge el concierto Èlia Bastida meets Scott Hamilton with Joan Chamorro Trío, en el marco de la octava edición del Fábrica Fest Plus - Islas Canarias, y en su modalidad itinerante.

Èlia Bastida, (violín, voz y saxo tenor), y Scott Hamilton (saxo tenor), encarnan dos generaciones de músicos unidos por el amor al jazz, al swing. Dos músicos caracterizados por su lirismo y expresividad. Recreando la sonoridad de las battles de tenores pero utilizando el color del violín en contrapunto con el saxo tenor. Una sonoridad poco explorada que permite, mediante un repertorio especial para la ocasión, que ambos intercambien ideas, buscando siempre la conexión con la audiencia.

Ofrecerán un repertorio que, basado en el jazz, se acercará a los ritmos brasileños o al swing debido a la unión del saxofonista Scott Hamilton, leyenda viva del jazz, con la promesa ya hecha realidad Èlia Bastida y el maestro Joan Chamorro (contrabajo), quien ha creado toda una escuela de artistas tan importantes como Andrea Motis, Rita Payés o la propia Èlia. Un concierto en el que también estará el piano de José Alberto Medina al piano y la batería de Arnau Julià; una promesa de mucho dinamismo y de la elegancia musical de los grandes intérpretes.

Anteriormente, además de este, tendrán lugar otros dos destacados conciertos: en la isla de Gran Canaria (jueves 27 a las 19.30 horas, Espacio TEA de Agaete) y en la isla de La Palma, Teatro Circo de Marte, el viernes 28 a las 20.30 horas. Entradas ya a la venta en taquillas teatro y en entrées.es.

Después del álbum The Magic Sound of the Violin, (autoeditado, 2019), y de Joan Chamorro New Quartet featuring Scott Hamilton (autoeditado, 2020) –donde podemos encontrar tanto a Èlia como a Scott , -este tercer disco une las dos sonoridades a modo de las antiguas “alcaldes” de saxos tenores como Ammons - Stitt , Cohn - Sims, Griffin - Davis y un largo etcétera. Andamio, lírica, expresiva, profunda, swingante, apasionada, creativa, una nueva voz en el panorama del violín y el jazz, alterna su instrumento principal con el saxo tenor y la voz, siempre con la maravillosa presencia de Scott Hamilton.

Son conciertos únicos enmarcados en la 8ª edición del Fábrica Fest Plus - Islas Canarias, que viene celebrándose en todas las islas desde el 1 de octubre y que, esta misma semana, ya en su sede de la isla de Gran Canaria, acogerá el 'Flamenco Weekend' con la danza de Amanda de Paula y Lucía Benavides (viernes 28), el concierto de Carlos Benavent, Tino Digeraldo y Jorge Pardo (sábado 29); el concierto de la joven revelación Antón Cortés, pianista que estará acompañado por Benji Habichuela al cajón y Toni Cuenca al bajo (domingo 30). La fiesta de clausura del festival tendrá lugar el lunes 31 de octubre con una suerte de Halloween Party que, entre otras acciones, contará con los conciertos de Belice y de Meraki.