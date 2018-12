PP y PSOE descartan la vía de CC para amortiguar los efectos del 'brexit' en Canarias

Los eurodiputados canarios Gabriel Mato (PP) y Juan Fernando López Aguilar (PSOE) han descartado este viernes que entre Canarias y el Reino Unido pueda haber alguna relación específica diferenciada de la general comunitaria una vez se consume el brexit, justo la idea por la que apuesta CC tras ponerla sobre la mesa Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, y asumirla Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias.

En declaraciones a los periodistas recogidas por Europa Press antes de participar en un seminario sobre el brexit y las RUP en el Parlamento de Canarias, Mato ha apuntado que la legislación se aplica de forma general y es "lógico" que no pueda haber "excepciones a la carta". "No lo veo, claramente", ha indicado, ya que no puede haber un "mejor trato" a un país miembro que ha decidido "abandonar libremente un club", ya que el resto de países podría pensar que es más beneficioso estar fuera. "No hay posibilidad ninguna, en ningún caso", ha apuntado.

En parecidos términos se ha expresado López Aguilar, quien ha dicho que "no es concebible" que se firme algún tipo de convenio jurídico entre Canarias y Reino Unido, ya que las negociaciones competen a Reino Unido y la UE, con sus estados miembros, que en este caso es España.

"Algo parecido a un acuerdo de derecho internacional que afecte a Canarias tiene que negociarlo el Reino de España en nombre de los intereses de Canarias en el marco de la Unión Europea, en ningún caso entre Canarias y el Reino Unido", ha apuntado.

Matos ha dicho también que el brexit "es un desastre y una malísima noticia" para Reino Unido y para Europa, abogando por que las consecuencias para las RUP sean las menores posibles, pues este proceso "no puede ser una disculpa" para que tengan una merma de fondos.

En esa línea, ha comentado que en el Parlamento Europeo "lo tiene claro" y creen que la solución pasa por que los estados miembros incrementen su aportación económica. También ha apuntado que el régimen transitorio de dos años es "bueno" para alcanzar los mejores acuerdos posibles, avisando de que el escenario sería "muy complicado" si el Parlamento británico no avalara el acuerdo de salida alcanzado por la UE.

"Llegar a finales de marzo sin ese acuerdo es el abismo, no se sabe qué va a pasar porque el Reino Unido se convierte a todos los efectos en un país tercero, con afecciones muy graves en todos los sectores", ha apuntado.

En su opinión, sería una situación "tremendamente delicada y dura", y si se produce el sí, pues se entra en una fase "ordenada" durante dos años que abrirá un tiempo de negociaciones con un nuevo socio, como mantiene la UE con otros del planeta.

López Aguilar ha comentado que el brexit es una "secuencia muy desdichada que no debió tener lugar", pero ha valorado que se hayan logrado "salvaguardar" los derechos de los ciudadanos, tanto los británicos como los comunitarios.

Ha señalado que gracias al periodo de transición de dos años no va a haber un "impacto económico inmediato" porque Reino Unido se mantiene en la unión aduanera, resaltando además que "va a seguir pagando la factura del divorcio".

El eurodiputado socialista no ha ocultado que la UE "no está en buen estado", incidiendo en que "no es aceptable" que el presupuesto se recorte "cuando más Europa" se necesita.

Por ello, ha indicado que los eurodiputados van a "dar la batalle" y dejarse la piel para que se mantengan las ayudas a las RUP.

Sobre el futuro del acuerdo, ha indicado que "no pinta bien" para la primera ministra británica Theresa May, pues puede haber "alguna escaramuza parlamentaria" que impida el apoyo el acuerdo, lo que abriría un periodo de gran "incertidumbre", con un "grave perjuicio" para la libra.

"Todos los escenarios están abiertos y ninguno es bueno", ha señalado, valorando, eso sí, que la UE "ha mantenido el tipo" y se ha mostrado "unida", frenando el "efecto contagio" que se podría producir en otros países. "No vamos a ceder al intento de Reino Unido de ganar más tiempo o tener ventajas adicionales", ha agregado.

López Aguilar ha aprovechado su comparecencia ante los periodistas para hacer un llamamiento a los europeos para que voten en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo -coinciden con las locales-, pues es la manera de "evitar" que sigan aumentando los escaños "populistas, eurófobos, nacionalistas y de extrema derecha".